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Sofija Milošević dala stan u Beogadu na skupocene torbice: Ovo je njena kolekcija vredna 160.000 evra! (FOTO)

Izvor: pink.rs/kurir.rs, Foto: Instagram.com ||

Sofija Milošević strastveni je fan mode, pa u svojoj bogatoj kolekciji ima veliki broj skupocenih tašni.

Manekenka i dizajnerka sada je otvorila vrata svog skupocenog garderobera i pokazala deo svoje kolekcije torbi, i to samo brendova "ermes" i "šanel".

Tako se pohvalila sa čak osam klasičnih "šanel" tašnica u različitim bojama, čija je cena oko 10.000 evra pa naviše. U pitanju je komad koji nikad ne izlazi iz mode i svake godine je sve skuplji, pa se tako može reći da Sofija pametno investira svoj novac.

Pored njih, ona je uslikala i čuvene "birkinke" i jednu "keli" brenda "ermes", čije se cene kreću od 15.000 evra.

Foto: Instagram.com

Prostom računicom, samo na ovim fotkama verenica Luke Jovića je pokazala "tričavih" 160.000 evra, što je svrstava među one s najskupljim tašnicama na našoj javnoj sceni.

Inače, jednom prilikom poželela je da sredi podočnjake, a onda su stvari pošle po zlu.

- Požalila sam se doktoru na podočnjake i zamolila ga da mi nešto uradi povodom toga. On je meni stavio previše filera. Spustili su se do pola lica, ali ja tada nisam znala šta se desilo. Gostovala sam i po emisijama, izgledala sam kao da su me pčele izujedale, bila sam očajna. Konsultovala sam dermatologe, niko nije znao u čemu je problem. Na kraju sam pomislila možda loše starim i počela sam to da prihvatam - otkrila je tada Sofija u podkastu "Sigurno mesto".

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Prema njenim rečima, u čemu je problem saznala je kada je otišla kod drugog doktora da uradi "prp" tretman.

- On me je pitao štta mi se desilo sa licem. Bio je ubeđen da sam radila jagodice. Kada sam mu ispričala da sam stavljala filere zbog podočnjaka, odmah je shvati šta se desilo. Pogledao je i rekao da se filer skroz spustio. Morala sam sve to da istopim. Nije bilo bolno, ali sam se kući vratila sa svojim oblikom lica. Tako da filere više nikada neću raditi. Kad dođe vreme uradiću fejslifting - govorila je Sofija.

Autor: D. T.

#Sofija Milošević

#kolekcija torbi

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