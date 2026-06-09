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Dženifer Lopez je jedini intervju u Srbiji dala za TV Pink: Pogledajte gostovanje holivudske zvezde kod Amidžića (VIDEO)

Izvor: pink.rs/elita.rs, Foto: Pink.rs ||

Retki su trenuci u domaćoj televizijskoj produkciji koji ostaju zapamćeni kao deo pop-kulturne istorije. Upravo jedan takav trenutak vezuje se za emisiju Ognjena Amidžića i dolazak jedne od najvećih svetskih zvezda – Dženifer Lopez.

Jedna od najpopularnijih glumica i pevačica na svetu je 2012. godine bila gošća u emisiji AmiG Show na TV Pink. U pitanju je ujedno i jedini intervju koji je Dženifer Lopez dala tokom boravka u Srbiji.

O samom iskustvu ovako značajnog intervjua, govorio je i Ognjen Amidžić, ističući da je intervju protekao u neočekivano opuštenoj atmosferi:

– To je bio period između završenog koncerta i odlaska na aerodrom gde je već čekao avion da poleti. Bilo je lakše i prijatnije nego sa nekim domaćim zvezdama, žena je toliko opuštena i ostvarena – naveo je voditelj, prisećajući se susreta sa svetskom muzičkom i glumačkom zvezdom.

Foto: Pink.rs

Emisija je ostala upamćena kao jedan od najgledanijih trenutaka te sezone, ali i kao primer kako se domaća produkcija može naći u fokusu međunarodnih zvezda, makar i na kratko, u formi ekskluzivnog televizijskog razgovora.

I danas, više godina kasnije, taj intervju se često pominje kao zanimljiv presedan u domaćem televizijskom prostoru – trenutak kada je jedna od najvećih svetskih zvezda bila deo srpske televizijske scene.

Autor: D.T.

#Amidži Šou

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