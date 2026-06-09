Bojana Barović i Nikola Rokvić staju na ludi kamen posle 16 godina: Nisam imala priliku da biram prezime, ali...

Večeras na Pinku, u emisiji Ognjena Amidžića, zajedno gostuju Bojana Barović i Nikola Rokvić, koji su se pred milionskim auditorijumom prisetili početka svoje ljubavi koja i dalje traje.

Na pitanje voditelja da li je njena odluka da nosi devojačko prezime, Bojana je objasnila:

- Ja se još uvek nisam zvanično udala, to malo ljudi zna. Građanski ne, tako da nisam nikada imala izbor da odaberem prezime - obasnila je ona, a Nikola se nadovezao:

- Jedno dete, drugo, treće... A mi hoćemo nekako lepo da okupimo sve ljude i nikako se nije dalo.

- Ali planiramo - dodala je Bojana.

Njih dvoje su u ljubavi punih šesnaest godina, a zavoleli su se u rijalitiju.

- Kad smo preživeli jedno pusto ostrvo... Ćerka moja je pitala, kada je prvi put gledala:"Pa mama, je l' ti stvarno nisi mogla da nađeš nikog drugog tamo da se zaljubiš?", ja kažem:"Bio nam je sužen izbor, i Nikoli" - našalila se Bojana.

Istakla je, takođe, da je Nikola i danas uporan, kao na početku, na šta je on dobacio:"Ja kad nešto odlučim... Ja sam nju pikirao na startu".

Autor: D.T.