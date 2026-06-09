HTELI SMO DA SE RAZIĐEMO! Bojana Barović otvoreno o krizama sa Rokvićem: Bilo nam je previše...

Bivša manekenka Bojana Barović gostovala je u emisiji "Amidži šou" na Pinku zajedno sa suprugom Nikolom Rokvićem, gde je otvoreno govorila o periodu kada je na njihov emotivni odnos stavila tačku.

Naime, jedno vreme u medijima kružila je njena izjava da je razmišljala o razvodu od pevača, što je sada objasnila:

- Mislim da taj natpis nije baš kako treba, nije tačan. U jednom momentu smo hteli da se raziđemo, kada smo bili u vezi, ali posle stupanja u crkveni brak nije bilo tih situacija. Kada smo se zabavljali, kada sam živela u Los Anđelesu, postojao je jedan period kada smo hteli da se raziđemo, bilo nam je previše te distance. Želela sam da ostanem u Los Anđelesu, želela sam da se oprobam u glumačkim vodama, modeling karijera mi je bila u usponu... - objasnila je Bojana.

Nikola je, takođe, priznao da li je nekada bio u iskušenju da prevari Bojanu.

- Jesam kada se udala za mene, tu sam je prevario jer se udala za mene - našalio se Rokvić.

- Bio sam od početka ludo zaljubljen i to je to. Nema to, kada te Bog spoji... - objasnio je, a Bojana je dodala:

- On je uvek bio siguran u sebe.

Autor: D .T.