Ko kasni bre, pa tebe sam čekao?! Rokvić presekao suprugu, ona otkrila da li hoće da se preseli, a da pevač NEĆE: Da se ja pitam...

Naš pevač Nikola Rokvić i njegova supruga Bojana Barović, godinama važe za jedan od najskladnijih ljubavnih parova na našoj javnoj sceni, a njih dvoje su sada progovorili o braku, ali i o njegovoj karijeri.

Za sam početak, Nikola Rokvić je odgovarajući na pitanja sa društvene mreže Instagram otkrio koja pesma njegovog pokojnog oca, Marinka Rokvića, je za njega najemotivnija, te i da li se u nekog kolegu razočarao nakon što mu je otac preminuo.

- Da li je tačno da je pesma "Pukni zoro" bila napisana za tebe i da si ti trebao da je snimiš - glasilo je pitanje s Instagrama.

- Nije bila napisana za mene, ali sam hteo da je snimim i otpevao sam demo. Želeo je nekoga da nekoga da otpeva pesmu ko nije bio tada poznat, pa je uzeo mog dragog kolegu Miloša Radovanovića - rekao je Rokvić.

- Da li ti neko sa estrade razočarao zbog odnosa prema porodici Rokvić nakon Marinkove smrti - glasilo je pitanje s Instagrama.

- Toliko sam ponosan na ljude sa estrade, u tim najtežim trenucima su bili uz nas, pa čak i oni ljudi sa kojima je Marinko imao nesuglasice, imali su jako lepe reči, pokazali su se kao ljudi - rekao je Nikola.

- Sa kime bi sa naše estrade odmah i bez razmišljanja snimio duet - glasilo je pitanje s Instagrama.

- Pa evo sa Ildom, čak smo jednom Šaban i ja pričali, jednu pesmu mi je pevao - rekao je Rokvić.

- Koja Marinkova pesma ti je najemotivnija za pevanje i najviše te podseća na njega - glasilo je pitanje s Instagrama.

- Najviše "Ovo je moja kuća" - rekao je Nikola.

Nakon Nikole, na pitanja sa ove društvene mreže, odgovarala je njegova supruga, Bojana Barović.

- Da li je tačno da ti i deca želite da se preselite u Novi Sad, a da to Nikola ne želi - glasilo je pitanje s Instagrama.

- U vreme kada je imao više nastupa, želeli smo, tamo nam je lakše, tamo je moja porodica i pomaže nam. Jednostavno, zbog posla nam je lakše da smo oboje u Beogradu, ali da se ja pitam, ja bih se odmah preselila u Novi Sad - rekla je Bojana.

- Šta je najčešći razlog sukoba u vašem braku - glasilo je pitanje s Instagrama.

- Uglavnom su sitnice u pitanju, oko velikih stvari se uvek složimo. Nikola voli da kasni - rekla je Bojana.

- Ko kasni bre?! Tebe sam čekao na kraju - ubacio se Nikola.

- Ja sam uvek spremna kao zapeta puška, pa ga čekam - rekla je ona.

- Da li je tačno da Nikoli nikada ne proveravaš telefon i da li misliš da je on nekada bacio oko na tvoj - glasilo je pitanje s Instagrama.

- Ja kada bih proveravala njegov telefon ne znam gde bih završila, jer njegov telefon zvoni 24 sata... - rekla je Bojana.

- Koja je najveća laž koju si pročitala ili čula o sebi i o svom suprugu - glasilo je pitanje s Instagrama.

- Ne znam odgovor na ovo pitanje, bilo je kako smo u lažnom braku, kako ne živimo zajedno...Nešto tog tipa, kod nas toga najmanje ima - rekla je Bojana.

Autor: Nikola Žugić