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IMALI SMO SVAĐE... Nenad Blizanac otvoreno o odnosu sa bratom Peđom i pričama da ne govore: Ta faza...

Izvor: pink.rs, Foto: Foto/Nemanja Dedović ||

Nenad Jovanović, poznatiji kao Nenad Blizanac, na estradnu scenu kročio je davnih dana s bratom Peđom, te su zajedno činili duo "Bliznaci", a već odavno vode svoje solo karijere.

Jedno vreme su ih pratile priče da ne razgovaraju, što je sada on demantovao.

- Zbog čega se pisalo zaista ne znam,  ali da nismo komunicirali - nismo imali tu fazu. Čujemo se svaki dan. Nikada nismo imali problem da je toliko veliki da ne razgovaramo - objasnio je on i dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada smo bili mlađi, imali smo neke svađe oko sitnica. Verovatno to pričaju zato što smo bili Blizanaci, a onda više nismo... - pojasnio je Nenad.

Na pitanje da li će ponovo ukrstiti glas sa bratom, rekao je:

- Postoji mogučnost, skoro smo pričali o nekoj pesmi, da je snimimo zajedno, da snimimo i spot. To ćemo verovatno i ostvariti.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Prisetio se i njihove pesme "Laki", kojom su pokušali svojevremeno da se domognu evrovizijske scene.

- Volim pesmu "Laki", nego mi je od samog starta ta pesma bila neozbiljna. Sećam se Marina, kada je napisala tu pesmu i kad smo otišli kod nje u atelje, pustila muziku na kasetofonu, mi pevamo, pitamo je:"Maki, jesi li ti sigurna u ovo", a ona kaže:"Ovo je super, ovo je genijalno". Melodija nam se odmah dopala, ali taj tekst nam je bio malo neozbiljan. Bili smo u fazonu da pevamo ozbiljne pesme, a više je trebalo da pevamo pesme poput "Lakija", jer smo bili atrkacija - objasnio je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: D .T.

#Nenad Blizanac

#Nenad Jovanović

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