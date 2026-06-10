AKTUELNO

Domaći

NISAM AMBICIOZNA ŽENA: Ilda Šaulić otkrila za šta je dobijala najveće kritike od Šabana, pa priznala da li se zbog nečega posebno KAJE!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije se libila da stavi sve karte na sto!

U rubrici pitanja ''Pitanja sa Instagrama'', tokom emisije ''Amidži šou'', pevačica Ilda Šaulić odgovarala je na pitanja, koja su se ticala njene karije, ali i privatnog života.

Foto: TV Pink Printscreen

Koju Šabanovu kritiku i dan danas pamtiš?

- Nije me kritikovao, uvek je govorio da treba da pevam svojim glasom. Ja sam želela da mi glas malo robusnije zvuči, ali danas imam svoj stil.

Šta smatraš svojom najvećom greškom u karijeri?

- Nisam neka ambiciozna žena. Ja sam neko ko provodi vreme u svojoj porodičnoj bazi. Da sam ambicioznija, onda bih se možda i kajala.

Foto: Pink.rs

Da li se kaješ jer si zbog ljubavi ostavila tenis?

- Ne kajem se. Sve u svoje vreme i ne kajem se zbog toga.

Da li si odbila nečiju molbu da neko prepeva neku Šabanovu pesmu?

- Ne pitam se tu samo ja. Postoje kolege koje su prepevale neke pesme, to da.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#Amidži Šou

#Ilda Šaulić

#Karijera

#Ognjen Amidžić

#kritikovanje

#pitanja ljudi sa instagrama

#Šaban Šaulić

POVEZANE VESTI

Domaći

Ne može da ne podržava vezu, a da pošalje bračnu posteljinu: Milica zarežala na Terzine, pa otkrila sve detalje odnosa sa njegovim ocem: Upoznali smo

Zadruga

ISTERAO STVARI NA ČISTAC: Luka sasuo Aniti sve u lice, otkrio šta joj zamera, priznao da mu je svega preko glave: OVO NE MOŽE DA SE PODNESE! (VIDEO)

Zadruga

Duša mi se ozari kad mi se nasmeješ: Peja priznao da nije ravnodušan prema Eni, rešio da ogoli dušu: Bio sam grub, ali za tvoje dobro! (VIDEO)

Zadruga

'NISAM SREĆNA!' Maja priznala da ne cveta pored Stanislava, pa otkrila šta bi moglo da bude PRESUDNO za njihov RASKID: ON JE FIN I KULTURAN, ALI... (V

Zadruga

OTVORILA PROZOR SVOJE DUŠE: Stanija otkrila zbog čega je Asminu opraštala, pa priznala da se kaje jer je to činila! (VIDEO)

Domaći

TEA SLEDEĆE GODINE U BUGARSKOJ?! Progovorila o učešću na Evroviziji, dotakla se svoje karijere, pa spomenula Šabana Šaulića: Verujem da bi bio... (VID