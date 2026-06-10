NISAM AMBICIOZNA ŽENA: Ilda Šaulić otkrila za šta je dobijala najveće kritike od Šabana, pa priznala da li se zbog nečega posebno KAJE!

Nije se libila da stavi sve karte na sto!

U rubrici pitanja ''Pitanja sa Instagrama'', tokom emisije ''Amidži šou'', pevačica Ilda Šaulić odgovarala je na pitanja, koja su se ticala njene karije, ali i privatnog života.

Koju Šabanovu kritiku i dan danas pamtiš?

- Nije me kritikovao, uvek je govorio da treba da pevam svojim glasom. Ja sam želela da mi glas malo robusnije zvuči, ali danas imam svoj stil.

Šta smatraš svojom najvećom greškom u karijeri?

- Nisam neka ambiciozna žena. Ja sam neko ko provodi vreme u svojoj porodičnoj bazi. Da sam ambicioznija, onda bih se možda i kajala.

Da li se kaješ jer si zbog ljubavi ostavila tenis?

- Ne kajem se. Sve u svoje vreme i ne kajem se zbog toga.

Da li si odbila nečiju molbu da neko prepeva neku Šabanovu pesmu?

- Ne pitam se tu samo ja. Postoje kolege koje su prepevale neke pesme, to da.

Autor: S.Z.