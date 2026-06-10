Pomolio sam se za Marinka i dao zavet da ću ići peške do Egine: Nikola Rokvić progovorio o hodočašću, pa otkrio šta ga je podstaklo na ovaj HUMANI ČIN

Nikola Rokvić, naš poznati pevač, pre dve godine pešačio je od srspke prestonice, pa sve do manastira svetog Nektarija koji se nalazi u Egini, u Atini, a sada je gostujući u emisiji Amidži šou otkrio sve detalje ovog puta.

Kako je Rokvić istakao, ne postoje reči kojima bi mogao da opiše osećanja sa ovog hodočašća.

- Jeste, pre dve godine išao sam do manastira svetog Nektarija, put od 31 dan, 1150 kilometara. Jedno divno iskustvo, jedan period koji ne mogu ni rečima mnogo da opišem - rekao je Rokvić, pa je otkrio šta ga je podstaklo na to da krene put manastira:

Podstaklo me je u tim trenucima, kada se Marinko razboleo, mi smo na sve načine pokušavali da Marinko ozdravi... Kancer pankreasa. Jedna velika uloga u svemu tome je duhovno ozdravljenje, pošto sam bio više okrenut veri od svog oca, učio sam ga molitvi i šta znači ispovesti i sveta pričest. Ja sam otišao do crkve u Valjevu gde se nalazi mala kapela gde su i mošti svetog Nektarija, pomolio sam se za Marinka, pa mi je sveštenik rekao da mogu da dam zavet šta ću da učinim za svog oca, ja sam rekao da ću da idem peške... Eto, nije telesno ozdravio, ali jeste duhovno. Mnoge stvari je učinio, mnogo stvari je ispravio i otišao je blažen. Kada sam dao zavet, krenuo sam na putovanje. Hteli smo supruga i ja da osnujemo fondaciju, želeli smo da doprinesemo i drugima i prikupili smo blizu 400.000 evra za decu obolelu od kancera.

Ispred manastira ga dočekala porodica

Podsetimo, posle 31 dana hodočašća, tokom koga je prikupljeno više od 31 milion dinara, Nikola Rokvić je stigao u manastir svetog Nektarija na Eginu. Ispred manastira na ostrvu nedaleko od Atine dočekala ga je porodica, supruga Bojana sa njihovo troje dece, majka Slavica, brat, tetka, kao i brojni vernici.

Najveća podrška tokom putovanja bila mu je porodica, a baš tako se zove i fondacija koju je osnovao sa suprugom, a koja će pomagati nezbrinutoj, bolesnoj i talentovanoj deci. Svaki dan njegovog hodočašća pomno je pratila i cela Srbija. U Manastir svetog Nektarija ušao je bosih nogu, a potom celivao ikone i mošti sveca, iscelitelja i čudotvorca. Najviše mu se mole oni koji se leče od malignih oboljenja.

– Ovo je jedno životno putovanje, putovanje gde su pobedili vera, ljubav, zajedništvo, milosrđe, požrtvovanje, preobraženje i milost Božja. Zahvalan sam svima, zahvalan sam našem narodu i svim drugim narodima jer su ovo prihvatili s ljubavlju, razumevanjem i bez bilo kakvih osuda – istakao je Nikola tada, a evo šta je rekla njegova supruga:

Ovaj put za njega je mnogo značio, mnogo više od sakupljanja sredstava. Suština se krije u poruci koju put nosi. Krije se u onome što on pruža ljudima, uzorima koje pruža mladima, a to je da treba da pričamo delima a ne rečima, da su granice samo unutar naših misli i da je sve moguće ako to zaista želimo i verujemo u Boga.

Autor: Nikola Žugić