Brada od tri dana, višak na stomaku, a od dredova ni traga ni glasa! Rasta NEPREPOZNATLJIV, svi se pitaju šta mu se desilo?!

Hit snimak zapalio mreže.
Stefan Đurić Rasta već godinama važi za jednog od najpopularnijih repera, odnosno pripadnika novog talasa u muzici, koji preferiraju većinom mladi. Njegovi nastupi su izuzetno praćeni, a odlično mu ide i kada je muzička produkcija u pitanju.
Osim po karakterističnim rimama, Rasta je prepoznatljiv i po veoma ekstravagantnom stilu, tu su dredovi i široka odeća, a sada se i to promenilo. On je objavio snimak sa TikToka na kom se vidi kako uživa sa društvom na Malti, a mnoge je iznenadila njegova fizička promena.
Rasta više ne nosi dredove, preferira "bradu od tri dana", a ostao mu je i mali višak kilograma na stomaku. Ipak, mnogi su prokomentarisali da je znatno smršao u odnosu na to kako je izgledao pre nekoliko godina, te da mu sve bolje ide kada je linija u pitanju.
Šta vi kažete da li vam je Rasta bez dredova i dalje "Rasta"?
Autor: R.L.