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Brada od tri dana, višak na stomaku, a od dredova ni traga ni glasa! Rasta NEPREPOZNATLJIV, svi se pitaju šta mu se desilo?!

Izvor: Pink.rs, Foto: TikTok.com/Privatna arhiva ||

Hit snimak zapalio mreže.

Stefan Đurić Rasta već godinama važi za jednog od najpopularnijih repera, odnosno pripadnika novog talasa u muzici, koji preferiraju većinom mladi. Njegovi nastupi su izuzetno praćeni, a odlično mu ide i kada je muzička produkcija u pitanju.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Osim po karakterističnim rimama, Rasta je prepoznatljiv i po veoma ekstravagantnom stilu, tu su dredovi i široka odeća, a sada se i to promenilo. On je objavio snimak sa TikToka na kom se vidi kako uživa sa društvom na Malti, a mnoge je iznenadila njegova fizička promena.

Rasta više ne nosi dredove, preferira "bradu od tri dana", a ostao mu je i mali višak kilograma na stomaku. Ipak, mnogi su prokomentarisali da je znatno smršao u odnosu na to kako je izgledao pre nekoliko godina, te da mu sve bolje ide kada je linija u pitanju.

Šta vi kažete da li vam je Rasta bez dredova i dalje "Rasta"?

Autor: R.L.

#Stefan Đurić Rasta

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