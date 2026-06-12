Ovo su deca Nebojše Glogovca! Jedan sin mu se oženio, drugi živi skromno i povučeno, a najmlađa ćerka uskoro puni 10 godina

Devojčica nije imala ni dve godine kad joj je otac preminuo.

Prošlo je skoro osam godina otkako nas je u 49. godini napustio proslavljeni glumac Nebojša Glogovac. Iza sebe je ostavio troje dece – sinove Gavrila i Miloša, kao i ćerku Sunčicu, koji danas vode živote uglavnom daleko od očiju javnosti.

Najstariji sin Gavrilo danas ima 26 godina, živi povučeno i nije preterano aktivan na društvenim mrežama. Ipak, javnost je nedavno saznala za nemili događaj iz oktobra 2024. godine, kada je Gavrilo napadnut na jednoj autobuskoj stanici i tom prilikom zadobio telesne povrede. Srećom, policija je uspešno identifikovala napadača.

S druge strane, mlađi sin Miloš, rođen 2001. godine, odlučio je da svoju karijeru usmeri ka umetnosti, prateći očeve stope.

Nakon završene Pete beogradske gimnazije, uspešno je upisao režiju na Fakultetu dramskih umetnosti. Miloš se u avgustu 2024. godine i oženio na privatnoj, skromnoj ceremoniji u Hrvatskoj, a detalje o ovom događaju u javnost je iznela njegova majka, prva supruga pokojnog glumca, slikarka Mina Glogovac.

Najmlađa od dece je desetogodišnja ćerka Sunčica, koju je Nebojša dobio 2016. godine u braku sa drugom suprugom, Milicom Šćepanović. Njena majka pažljivo čuva njenu privatnost i trudi se da je ne eksponira u medijima, uz tek poneku objavljenu fotografiju.

Sama udovica Milica Glogovac, koja se nakon suprugove smrti retko oglašavala, u poslednje vreme češće deli detalje iz svog života na društvenim mrežama. Svoj 44. rođendan dočekala je na egzotičnoj destinaciji u Dominikanskoj Republici, odakle je objavila video-snimak i podelila svoja trenutna osećanja u emotivnoj izjavi:

Autor: R.L.