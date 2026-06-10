PROZIVKE PLJUŠTE! Naša pevačica pomešala GRAD I DRŽAVU! OVO BOLI!

Društvene mreže se usijale od komentara.

Mlada muzička zvezda Marina Pezerović, javnosti poznatija kao Zera (26), našla se nedavno na meti oštrih kritika zbog pokazanog neznanja na društvenoj mreži Instagram. Pevačica, koja je inače odrasla u Austriji, neprijatno je iznenadila javnost demonstrirajući nedostatak opšteg obrazovanja.

Naime, tokom komunikacije sa fanovima, jedan od pratilaca postavio joj je naizgled vrlo jednostavno pitanje – pitao ju je koji joj je omiljeni grad. Zera je svojim odgovorom šokirala mnoge, izjavivši da je to država Crna Gora.

Ovakav peh odmah je izazvao lavinu negativnih reakcija i prozivki. Pratioci nisu štedeli reči, pa su se ispod njene objave nizali komentari u kojima joj poručuju da nema ni osnovno obrazovanje.

Među reakcijama šokiranih fanova istakli su se komentari poput: "E, pa stvarno Zera", "Osnovno obrazovanje nemaš", kao i kratko, ali jasno – "Ovo boli".

Autor: R.L.