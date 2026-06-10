Posle 33 godine otkrila uzrok smrti ćerke! Eva Ras progovorila o najtežem životnom periodu: Bila je sama, našli su je mrtvu...

Glumica Eva Ras (85) udavala se tri puta. Ipak, bio joj je važan samo brak sa Radomirom Stevićem Rasom (51), sa kojim je dobila svoje jedino dete, ćerku Krunu (24).

Iako su, kako je ispričala u podkastu "Životna priča" bili porodica za primer u koju je ceo Beograd gledao, njihova sreća nije dugo trajala. Slikar i osnivač prvog privatnog pozorišta u bivšoj Jugoslaviji umro je u 51. godini života, kad je njegova i Evina ćerka Kruna ima svega 14 godina.

Na pitanje da li je osećala strah kako će sama podizati ćerku, Eva je odgovorila da nije bila sama, imala je porodicu kao oslonac, ali i nešto mnogo snažnije.

- Majka mi je bila živa, otac mi je bio živ, sestre, brat... Svi su bili živi i oni su mi bili oslonac. A najveći oslonac mi je bila sama Kruna, koja je takođe bila genijalna. Ona je govorila: "Ne znam kako ću te utešiti. A to si trebala ti meni da kažeš, jer ja ne treba da imam prijateljicu nego majku. Ti si moja majka, ali ti to ne možeš" - ispričala je Eva Ras.

Govoreći o odnosu sa ćerkom jedinicom, glumica priznaje da je često pokušavala da Kruni bude prijateljica, jer nije mogla da se nosi sa, kako kaže, "dvoje genijalnih ljudi" - suprugom Radomirom i njihovom ćerkom:

- Ras i ona su me čitali kao otvorenu knjigu. Čuli su, sve su razumeli, bez da krenem da pričam - sve im je bilo jasno.

Kruna je, kako priča, veoma rano pokazala izuzetnu nadarenost. Već sa tri i po godine pisala je smislene rečenice.

Ras je jednog dana seo sa njom i rekao: "Hajde, moramo da popričamo - otkud ti znaš da čitaš i pišeš?" Ona je rekla, vrlo ljutito: "Ja i titlove čitam kad gledate filmove!", ispričala je Eva.

Na pitanje ko ju je naučio, devojčica je dala odgovor koji je sve zapanjio.

- Pa niko… Pa svi znate da čitate i pišete… Morala sam i ja da naučim, da znam.

Iako bi mnoge roditelje takva genijalnost uplašila, Eva kaže da je osećala samo zahvalnost:

- Ja sam bila srećna što oni mene vole, jer ja nisam njima dorasla - rekla je glumica.

O ljubavi sa Rasom priseća se bez zadrške, ističući da je bila bezuslovna.

- On me je voleo i kad sam bila prljava, i kad mi je zub ispao, i kad sam bila lepa, i kad sam bila ružna, i kad sam bila glupa, i kad sam bila pametna, šta god sam bila, on je sve to voleo.

Kruna je, kao dete, bila čak i ljubomorna na tu ljubav, ali, ističe Eva, to je pokazivala na poseban način:

- Kruna, kao naše dete, bila je ljubomorna na oca, pa me je volela još više. Mi smo bili primer celom Beogradu... Kako idemo peške, kako se držimo za ruke... Mi se nikad nismo svađali, nikad.

"U Francusku otišla na preporuku Gorana Markovića"

Kruna nije išla u običan vrtić zbog specifičnih okolnosti upisali su je u francusko obdanište. Tamo je upoznala vaspitačicu Irenu, sa kojom je odmah razvila poseban odnos.

- To je bila uzajamna ljubav… i Kruna je francuski momentalno naučila, kao maternji jezik.

Kasnije joj je, priseća se Eva, upravo to znanje otvorilo vrata odlaska u Francusku:

- Devedesetih godina, sve je bilo u totalnom haosu... Došla je francuska delegacija i dodelili su im Gorana Paskaljevića, jer je imao ženu Francuskinju i znao je francuski kao i Kruna - odmalena. Kruna i Goran su se poznavali, jer je Kruna radila na Trećem kanalu, imala emisiju o filmu, i emisiju o hevi-metalu, režirala spotove… Zato je i otišla u Francusku. Goran ju je preporučio, jer su ovi tražili studente koji znaju francuski i on se odmah setio Krune.

Ipak, i pored savršenog jezika, susret sa novom sredinom bio je pun kontrasta.

- Razgovarala je kao rođena Francuskinja, ali nije umela kvaku da otvori… bila je kao neki vanzemaljac.

Kruna Ras je u Francuskoj nastavila studije, ali je njen život naglo prekinut. Preminula je 1993. godine, u 24. godini života. Posle njene smrti kružile su različite priče, a najčešće se mogla čuti ona da je preminula od posledica uživanja narkotika.

Njena majka Eva to kategorički demantuje:

- Te priče je ovih dana pobio jedan doktor Todorović. Kad je Kruna umrla '93. godine, laser još nije bio toliko primenjivan u medicini. Pošto je umrla u Parizu, čak i da su ga imali, ne bi znali... Ras je imao problem sa srcem i obično ženska deca genetski nasleđuju - ako je otac imao loše srce, u 90% slučajeva i dete može da nasledi. Danas laserom mogu da vide zadebljanje srčane maramice - od toga je umrla i Olja Ivanjicki. I moja ćerka je, sa 24 godine, od genetski nasleđene anomalije mogla da umre. To su nevidljive stvari, manje od milimetra, ali mogu da zaustave srce. A pošto nikog nije bilo tu, bila je sama... Znate da su je našli mrtvu dok je ljuštila narandžu... - ispričala je glumica.

Nikada nije posumnjala u zvaničnu verziju koju je dobila od francuske policije.

- Ja nisam kreten. Francuska policija je toliko poznata u svetu, ako oni meni pošalju da je umrla prirodnom smrću, kako ja da odem u Pariz i korigujem francusku policiju, koja je najrigoroznija na planeti? Svi su govorili dok sam čekala da mi se telo vrati: "Moraš da ideš, moraš da saznaš…" A oni su poslali ogroman dopis, gde su imali svaki minut njenog života - navodi Eva.

Ipak, priznaje da nikad nije imala snage da pročita kompletan izveštaj.

- Moj kum Milenko Vučetić i ja smo neke delove pročitali, ali nismo sve - ispričala je Eva u podkastu "Životna priča".



Autor: N.B.