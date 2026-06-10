Muž Verice Rakočević objavio sliku sa milijarderkom: Pobegla iz Jugoslavije sa 22 godine pa postala KRALJICA NAFTE, evo kako danas izgleda

Muž Verice Rakočević, Veljko Kuzmančević, objavio je na svom Instagramu fotografiju sa Ubavkom Mitić koja je danas poznata kao Rebeka Mekdonald. Ona trenutno boravi u Beogradu, a Veljko je pokazao kako ona danas izgleda.

Veljko je pokazao da je i on promenio imidž i skratio dugačku kosu po kojoj je prepoznatljiv, a Rebeka je pozirala u cvetnom kompletu. Ona i dalje ima kratku plavu kosu koja joj je i ranije bila zaštitni znak, a lice je prekrila sunčanim naočarima.

- U gasu, u Beogradu sa Rebekom Mekdonald - napisao je on.

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Rebeka rođena je 1953. godine, a u Kanadu je emigrirala sedamdesetih godina prošlog veka.

- Odrasla sam u Jugoslaviji uz veoma stroge roditelje. Završila sam Prvu beogradsku gimnaziju i upisala medicinu ne zato što sam to volela, već zato što su to želeli moji roditelji. Sa 22 godine pobegla sam u Kanadu jer sam verovala da je to zemlja potencijala - rekla je jednom prilikom.

Rebeka je 1989. godine osnovala kompaniju Energy Marketing Inc, a potom i Atlantic Power 1995. godine. Takođe je osnivač kompanije Just Energy Group Inc, jedne od poznatijih energetskih firmi u Severnoj Americi.

Danas, Just Energy zapošljava preko 1.300 ljudi, a bogatstvo Rebeke MekDonald procenjuje se na oko 2 milijarde dolara. Njen uspeh doneo joj je brojne nagrade, uključujući priznanje za preduzetnicu godine u Kanadi i počasni doktorat Univerziteta Viktorija.

Časopis Profit ju je čak šest godina zaredom proglašavao vodećom kanadskom preduzetnicom. Ona je rekla da je motivaciju našla u tome što ju je muž osporavao.

- Rekao mi je da nikada neću uspeti. Upravo me je to nateralo da se zainatim i krenem u posao - rekla je jednom prilikom.

"Bio je to trnovit put"Ona je jednom prilikom gostovala na televiziji Hram gde je otkrila koliko je njen put bio težak.

- Devojčica Ubavka Mitić otišla je u Kanadu i postala Rebeka Mekdonald. Bio je to trnovit put. Mnogo je teže nego što mladi misle. Zapad nije za svakog. Bio je to avanturizam. Kada ste mladi puno ne razmišljate. Nikada nisam zažalila. Opstati na Zapadu je veoma teško. Ponosim se što sam Kanađanka srpskog porekla".

Autor: N.B.