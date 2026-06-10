Ostavila ga i udala se za drugog! Pevač progovorio o braku, otkrio kako su se upoznali, a zbog jedne stvari rešio da je zaprosi

Pevač Nenad Jovanović kojeg i dalje mnogi pamte iz grupe Blizanci koju je činio sa bratom Peđom Jovanovićem ispričao je prvi put sve o ljubavi sa suprugom Jovanom.

On je otkrio da je ona imala brak pre njega iz kojeg ima sina, a da se udala nakon što su njih dvoje prvi put raskinuli. Upoznali su se kada je Jovana postala punoletna, ali tada njihova veza nije dugo trajala.

- Mi smo se smuvali kad je imala 18 godina, ja sam tada imao 26. I ona je tada skapirala da sam neozbiljan tip, igrao sam kantere po celu noć izgubljen čovek u svemiru.. I ona je posle dve nedelje prestala da mi se javlja na telefon, ja sam je zvao i deprimirao sam se teže, ali stvarno - rekao je na početku nenad u emisiji "Amidži šou" pa nastavio:

- I onda smo se posle par godina sreli ponovo na parkingu kod hotela Jugoslavija i čekam na rampi da prođem i vidim jednu devojku koja gleda u mene i vidim poznata mi je. Ali kratka kosa, mršava... I ona mi prilazi i kaže: "Je l ti to mene ne prepoznaješ?", rekoh: "Jovana, jesi li to ti, šta ti se desilo?" I ona kao ajde drago mi je da te vidim, rek'o čekaj daj mi broj telefona da se čujemo... - priseti se Nenad ponovnog ali sudbonosnog susreta sa sadašnjom suprugom s kojom ima dvoje dece.

Nenad kaže da je odmah znao da s njom želi brak pa s tom temom nije čekao.

- I tu krenemo drugi put da se zabavljamo i posle drugog sastanka ona mi kaže da je bila u braku i da ima sina iz prvog braka... Ja je pitam da li bi rodila i meni decu, rekla je da bi... I to je bilo kao prosidba, totalno sam bio poludeo za njom i prvi i drugi put - otkrio je Nenad Jovanović.

Inače, Jovana je bila balerina u pozorištu, a važi za jednu od najlepših žena pevača.

Podsetimo, Nenad je prošle godine učestvovao na koncertu u znak sećanja na Darka Radovanovića kada je ispričao koji savet pokojnog pevača je poslušao.

- U poslednje vreme pišem pesme iz duše, koje mi leže, pišem ono što ja volim. On mi je jednom prilikom rekao, pošto smo kao Blizanci pevali komercijalne pesme od kojih nam neke nisu odgovarale: "Ja želim da pevam samo one pesme koje odgovaraju mojoj duši, ne želim da pevam ni jednu pesmu zbog koje ću se sutra osećati bezveze i loše, želim pesme koje meni odgovaraju i u kojima uživam". To je njegov savet koji sam i ja poslušao - rekao je on.



Autor: N.B.