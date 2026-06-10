Tužna ispovest našeg pevača! Žena ga prevarila i ostavila ga nakon što je sahranio oca, on okrenuo list: Prodao sve nekretnine i otišao u selo

Pevač Dejan Živić izašao je iz anonimnosti 2012. godine kada je snimio duet sa kolegom Ćemom „Srce balkansko“. Ta pesma mu je je otvorila vrata svih klubova u regionu. Nakon tog velikog uspeha, Dejan se gotovo nije pojavljivao u javnosti.

O njegovom privatnom životu i dalje se malo zna, ali oni koji ga prate ističu da posvećuje puno pažnje porodici. On je nedavno rešio da ispriča svoju priču i o situaciji koja je u njegovom životu ostavila trag.

Neverstvo

- Imao sam 28 godina kada sam postao otac, relativno mlad, ali sam bio finansijski spreman, posle toga je krenula muzika, noćni život. Žena je to drugačije gledala, nije sve to shvatila, krenule su novine tada i napadi što je meni odgovaralo. Ona je sve vreme mislila da ja nju varam, tada je počeo Fejsbuk, pa mi neke žene pisale, pa su njoj javljali sve i svašta i onda je ona mene prevarila i što je najgore prevarila me sa ružnijim od mene - rekao je Dejan i nastavio:

- To je bio neki bivši dečko, iz srednje škole drug, saznao sam sve i tu je krenula hladnoća i onda sam jedva čekao da se vratim u Srbiju. Dete kada krene u školu to je taj mentalitet i tu nema povratka. Krenula je muzika, a vamo sve nizbrdo. Mene je baka odgajila, ona je umrla 2014. godine i ni sestra ni ja nismo mogli da odemo kući. 2018. godine mi je otac bio bolestan, imao je karcinom debelog creva, pa je to metastaziralo, to je sve krio, lečio se poslednje tri godine, lekar mi je rekao da je teško da može da izdrži 2-3 meseca, a ja i dalje u inostranstvu - rekao je on.

Smrt roditelja

Dejan je otkrio da je samo za 40 dana ostao bez oba roditelja.

- Žena i ja smo već imali svoje živote, samo smo živeli zajedno zbog deteta. Moja sestra i ja smo samo čekali da nam jave da je otac umro i da krenemo. U jednom trenutku me pozvala sestra plačući i rekla "majka je umrla". Sestra je u to vreme bila bolesna imala je problem sa narkoticima. Rekao sam joj da ona ne ide, ja i ujak smo otišli. Sahranio sam majku i pogubljen sam se vratio u Nemačku. Na 40. dan od njene smrti, na njen pomen, umro mi je otac - kazao je on, a onda šokirao priznanjem.

- Pola sata posle očeve sahrane mi stiže poruka od žene "Dođi po stvari, više nećemo živeti zajedno". Tu poruku sam pokazao kumu koji je bio pored mene i rekao mu da odmah posle večere idem u Nemačku. On je sve vreme vozio, otišao sam tamo da pokupim stvari i odmah se vratio za Srbiju - zaključio je on pre nekoliko meseci za beogradske medije.

Inače, Dejan je prodao sve nekretnine koje je imao u Beogradu i preselio se u selo Obrež, nadomak Kruševca.

On se od 2018. godine aktivno bavi poljoprivredom, gde uzgaja razne kulture, a kako sam ističe, nije se uželeo grada.



Autor: N.B.