Tanja Savić otkazala nastup! Pevačici narušeno zdravstveno stanje: Hitno se oglasila

Pevačica Tanja Savić imala je zakazan nastup u Splitu koji je morala hitno da otkaže. Kao razlog navela je narušeno zdravstveno stanje.

Naime, Tanja Savić se oglasila na svom Instagram profilu i svoje pratioce zabrinula objavom.

- Zbog zdravstvenih razloga nastup u Splitu biće otkazan. Hvala na razumevanju - napisala je Tanja Savić.

Tanja je nedavno govorila o koncertu u Splitu.

- Zakazali smo koncerte u Splitu, biće regionalna turneja, ali što se mojih nastupa tiče nisam toliko upućena, gledam da me ne boli glava. Opuštena sam, imam ljude koji to rade umesto mene. Imala sam porodične obaveze, sa decom sam bila. Zakasnili smo za svadbu Muki i ja! Posle četiri i po godine zajedničkog života to je nevažno. Papir nije bitan. Važan je mir, sreća koju osećate kad ste zajedno - navela je za "Blic" Tanja, koja je na licu mesta bila sa verenikom Mukijem Bešićem.

Prokomentarisala je i smeštanje koleginice Mine Kostić u bolnicu Laza Lazarević.

- Upućena sam, ne znam tačno šta se dešava. Možda je žena otišla samo kod psihologa ili psihijatra. Zadržana je 30 dana? Duša moja. Žao mi je. Njena duša zna šta je to, šta se tu krije. Ja nju mnogo volim, stvarno mi je žao, mora da ima mnogo dobru podršku oko sebe. Najčešće nas najviše povrede najbliži - rekla je Tanja Savić na ivici suza, sa knedlom u grlu.

Autor: N.B.