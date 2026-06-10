Marija Šerifović iskeširala bogatstvo za surogat majčinstvo: Otkrivamo koliko zapravo košta ovaj proces

Pevačica Marija Šerifović je pre tri godine sina dobila uz pomoć surogat majke, a za celokupan proces u Americi je morala da izdvoji između 160.000 - 193.000 dolara.

Naime, Marija Šerifović je pre dve godine dobila sina Maria uz pomoć surogat majke. Pevačica je tada govorila o procesu kroz koji je prošla, a sada je pevačica Nada Obrić otkrila da je surogat majka koja je na svet donela malog Maria udata žena, ima svoje dete i veoma je obrazovana.

- Kakve je ona uslove dala toj ženi, toj surogat majci, to je nestvarno. Ta žena je dobila od ptice mleko. Pritom, to nije nimalo ni siromašna žena, ni nepismena, naprotiv, ona je visoko obrazovana. Ona ima svoje dete, ima svog muža. Ne znam kako se odlučila da bude surogat majka, mislim da je to bio prvi put za tu ženu da bude surogat majka, rekla je Nada Obrić za domaće medije.

I Marija Šerifović je u svojoj ispovesti govorila o surogat majki i celokupnom procesu.

- Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sede ispod kamena. Ja sedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to... Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahteva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je imala svakoga dana masaže, čistačicu u kući... Tamo se ne radi o robovlasništvu - rekla je Marija.

Cena

Procedura kroz koju je Marija Šerifović prošla:

20.000 - 30.000 dolara - Dospeva na početku procesa

Agencije obavljaju ovu uslugu za parove koji nemaju stručnost ili vremena da sami obavljaju svakodnevne zadatke. Ali usluge agencije dolaze sa visokom cenom.

Surogat uparivanje

12.000 – 20.000 dolara - Dospeva kada zatražite surogat

Surogat uparivanje vrši profesionalni regruter sa pristupom mreži izvora.

8.000 – 10.000 dolara - Dospeva iz dva dela: Po sastavljanju ugovora i u trećem tromesečju

Kompenzacija za surogat

55.000 – 75.000 dolara - Uplaćuje se u potpunosti po potpisivanju ugovora o surogat majčinstvu

25.000 – 35.000 dolara - Dospeva prilikom zakazivanja donacija ili IVF ciklusa

Prenatalna nega i nadzor

5.000 - 10.000 dolara - Plaća se mesečno tokom cele trudnoće

Birokratija i povratak kući

2.000 – 3.000 dolara - Plaća se iz džepa dok se usluge pružaju.



Autor: N.B.