PIKSI PRODAO VILU NA DEDINJU ZA 2.500.000 evra, a SAD ŽIVI U CENTRU BEOGRADA: Renovirao vilu od 246 kvadrata, nova FASADA, RASVETA...

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi u periodu od 2007. do 2015. godine bio je trener u dva kineska kluba, a onda se vratio u Srbiju i rešio da živi u samom centru glavnog grada.

Nakon što je Piksi došao u Srbiju, odlučio je da vilu koju poseduje na Dedinju proda fudbaleru Dušku Tošiću za, kako se pričalo za 2.500.000 evra, te da se supruga Snežana i on presele u velelepnu vilu u samom srcu Beograda, koja se godinama nalazi u njihovom vlasništvu.

Naime, nekretninu na nekoliko spratova do tada su izdavali jednoj amabasadi, međutim po povratku u Srbiju rešili su da raskinu ugovor o izdavanju i vrate se u nju. Novac od prodaje kuće na Dedinju rešili su da ulože u renoviranje vile u centru, pa su zato pomoćne prostorije koje se nalaze u zadnjem delu dvorišta srušili.

Kuća ima 246 kvadratnih metara i tri sprata. Renoviranje je odrađeno tako da je svaki sprat kao poseban stan. Piksi se odlučio na tu varijantu kako bi njegove ćerke Anja i Andrea imale svoj prostor kad dođu u Beograd - rekao je izvor jednom prilikom za "Informer".

Međutim velelepna vila sada izgleda potpuno drugačije. Umesto crvene nijanse sada je krasi bela boja, nova kapija i ozbiljna rasveta, a i sad je ukrašena novogodišnjom dekoracijom i to na svakom prozoru.

Podsetimo, Dragan Stojković Piksi poseduje luksuzne nekretnine u nekoliko država, a jedna od onih koja posebno privlači pažnju medija jeste ona koju godinama ima u Parizu.

Autor: M.K.