MELINA POTKAČILA HARISA, ON JOJ ŽESTOKO UZVRATIO: Nekad je blenula u mene kao u spomenik! Stare rane ponovo otvorene

Haris Džinović i Melina Galić ponovo su otvorili stare rane. Saznajte kako su komentarisali svoj odnos nakon razvoda i šta su rekli o ljubavi.

Pevač Haris Džinović i njegova bivša supruga, modna kreatorka Melina Galić poznatija kao Džinović, nakon razvoda nisu uspeli da sačuvaju dobre odnose, o čemu se mesecima govori u javnosti. Dok Melina već neko vreme živi van Srbije i započela je novo životno poglavlje, Haris se povremeno osvrće na njihov rastanak i događaje koji su usledili.

U jednom od svojih poslednjih intervjua, pevač je poručio da se ne osvrće na prošlost i da ne žali za onim što je ostalo iza njega.

- Što mislite da ja patim? Vi mislite da sam ja u toj grupi? Mladalačke ljubavi su pune patnje, ali kako ću ja patiti? Što bih ja patio? Za brakom? Za ljubavi? Očigledno nije ni bila - istakao je Haris.

- Da je ljubav, ostala bi onda ta ljubav - dodao je on.

Melina je gala venčanje sa Džefrijem imala na Mediteranu, a tamo je bila njena ćerka Đina, dok sin Kan već dugo nema komunikaciju sa njom. Haris je upoznao Melinu još dok je bila na fakultetu, a ona je jednom prilikom u zajedničkom intervjuu ispričala da tada uopšte nije znala ništa o njemu, niti njegovoj muzičkoj karijeri.

- Biće malo smešno, ali ja stvarno nisam znala ni za Harija, ni za njegove pesme - rekla je Melina u intervjuu tada, a Džinović ju je odmah poklopio:- Ali kad me je prvi put videla, blenula je u mene k'o u spomenik! Nije verovala da sam to ja, pa se štipala!

- To je, naravno, njegova verzija - rekla je Melina, što se njemu nije dopalo.

- Svaka priča ima istinu i ima laž, a ja govorim istinu - bio je uporan Haris.

- Ne, stvarno nisam znala, odrasla sam gde se to nije slušalo, nisam se kretala u tim krugovima - tvrdila je Melina, dok ona, podsetimo, dolazi iz Bihaća.

Džinović o rak rani: "Isključio sam emocije za ćerku"

Podsećamo, Haris Džinović otvoreno je nedavno pričao o odnosu sa ćerkom, pa se požalio svima.

- Nemam ja emocija tu više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo - govorio je on.

- Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući - rekao je Haris Džinović tad za "Kurir".

Melina: "Ja sam pobegla od kuće"

Haris Džinović jednom prilikom je otvoreno govorio o tome da Melinini roditelji njihov odnos nisu podržavali zato što je supruga tri decenije mlađa od njega, a ona je otkrila da se udala zato što je pobegla od kuće.

- To je naslov izvučen iz konteksta zato što nije bila poenta da moja mama nije bila za brak. Kao prvo, da se razumemo, ja sam pobegla od kuće, tako da ne vidim šta je žena trebala da se slaže sa čovekom kojeg ne zna - pričala je Melina.

- Moja majka nije bila za udaju pre nego što ja diplomiram. To nije vezano za Harisa, to je nešto što vam kažu kad imate 18 i kad krenete na fakultet - kazala je modna kreatorka pre nekoliko godina za "Premijeru".

Autor: M.K.