ĐINA DŽINOVIĆ NIKAD NIJE BAŠ OVOLIKO PROVOCIRALA! Gole noge, go stomak, pa još bujni dekolte: Otišla na NOVU DALEKU DESTINACIJU, pa izazvala kolaps na mrežama (FOTO)

Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Džinović, bila je nedavno kod tate u Beogradu na par dana, a onda na isto toliko kod majke u Monaku, da bi sad otputovala na novu destinaciju. Đina uživa punim plućima, a detalje deli na društvenim mrežama.

Ona se snimala na aerodromu, a onda se pohvalila kako uživa na dalekoj lokaciji.

Go stomak, gole noge, ali i bujni dekolte, sve to smo mogli da vidimo u Đininoj objavi. Harisova naslednica i te kako provocira, a jasno je da izgleda nikad bolje.

Džinović o ćerki: "Hoće svoju decu"

- Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo - govorio je on.

- Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući - rekao je Haris Džinović tad za "Kurir".

Autor: M.K.