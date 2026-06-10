AKTUELNO

Domaći

ĐINA DŽINOVIĆ NIKAD NIJE BAŠ OVOLIKO PROVOCIRALA! Gole noge, go stomak, pa još bujni dekolte: Otišla na NOVU DALEKU DESTINACIJU, pa izazvala kolaps na mrežama (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/djinadzinovic ||

Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Džinović, bila je nedavno kod tate u Beogradu na par dana, a onda na isto toliko kod majke u Monaku, da bi sad otputovala na novu destinaciju. Đina uživa punim plućima, a detalje deli na društvenim mrežama.

Ona se snimala na aerodromu, a onda se pohvalila kako uživa na dalekoj lokaciji.

Go stomak, gole noge, ali i bujni dekolte, sve to smo mogli da vidimo u Đininoj objavi. Harisova naslednica i te kako provocira, a jasno je da izgleda nikad bolje.

Foto: Instagram.com

Džinović o ćerki: "Hoće svoju decu"

- Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo - govorio je on.

Foto: Instagram.com

Foto: Instagram.com

- Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući - rekao je Haris Džinović tad za "Kurir".

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

#Dekolte

#Destinacija

#Haris Džinović

#Noge

#Stomak

#kolaps

#Đina Džinović

POVEZANE VESTI

Domaći

Vrelo izdanje Harisove ćerke: Dekolte nikad dublji, izrezi na sve strane! Đina Džinović prošetala Beogradom u SLOBODNOM IZDANJU (FOTO)

Domaći

Šta li će na ovo reći Haris i Melina? Đina Džinović objavila vreo snimak na instagramu - Spušta helanke, oblizuje se, a grudi u prvom planu (FOTO)

Domaći

Ljudi gledaju i ne veruju: Đina Džinović sve šokirala, nećete verovati u kakvom izdanju je izašla na ulicu (FOTO)

Domaći

ĐINA DŽINOVIĆ SE SKINULA, PA SVIMA POKAZALA KOLIKO JE ZGODNA: Grudi u prvom planu, struk nikad tanji, a tek da vidite obline (FOTO)

Domaći

SVETO BIĆE, BESKRAJNA LJUBAV! Đina Džinović pomaže majci nakon njenog preseljenja i javno poručuje KOLIKO JOJ JE BITNA: Niko ne može više da voli...

Domaći

ĐINA DŽINOVIĆ SE SKINULA U BIKINI, PA VRELIM POZAMA ZAPALILA MREŽE, a tek da vidite u kakvom luksuzu uživa na Maldivima! Harisova mala se baškari za s