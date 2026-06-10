TINA IVANOVIĆ SE POMIRILA S BIVŠIM NAKON RAZVODA! Pevačica nikad jače grli Zvezdana, a on se oglasio i šokirao sve: Ona je ta koju najviše volim, ne mogu protiv sebe... (FOTO)

Pevačica Tina Ivanović i njen bivši suprug Zvezdanom Anđićem ponovo su dospeli u centar pažnje javnosti nakon objave koja je izazvala brojne reakcije i pokrenula nagađanja na društvenim mrežama.

Naime, Zvezdan je na svom profilu podelio zajedničku fotografiju sa Tinom, na kojoj poziraju zagrljeni i nasmejani. Ovaj prizor mnoge je naveo na pomisao da su bivši supružnici obnovili svoj odnos, uprkos tome što su prošle godine saopštili da se razvode. Dodatnu pažnju privukla je i emotivna poruka koju je Zvezdan objavio uz fotografiju.

"Ona je osoba koju sam voleo najviše na svetu. Ta osećanja nisu nestala i dalje je volim, ma koliko pokušavao da ih potisnem."

"Volim je i dalje"

Nakon što je u javnost dospela vest o njihovom razvodu, Zvezdan je bez ustručavanja govorio o okolnostima koje su dovele do kraha braka i otvoreno izneo svoje viđenje razloga zbog kojih je njihov dugogodišnji odnos okončan.

- Uživao sam s Tinom punih 25 godina, ne kajem se. Tina je žena koju sam voleo najviše na svetu i dalje je volim - rekao je Zvezdan.

- Kada se vratila iz Frankfurta, preuzeo sam sve i vodio sam njenu karijeru. Bio sam zadužen za organizaciju, pogađao poslove u njeno ime, naplaćivao ih - istakao je on. Nikada je nisam prevario, niti sam se muvao s drugim devojkama. Dopisivao se jesam s drugim devojkama, ali nikada nisam zakazivao sastanke - priznao je on i istakao da su u tom odnosu oboje bili ljubomorni.

- Tina i ja smo bili ljubomorni, bili smo ljubomorni na pravu ljubav koju smo ona i ja imali - tvrdio je on.

Autor: M.K.