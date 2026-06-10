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IPAK NIŠTA OD POMIRENJA?! Tina Ivanović ŠOKIRANA potezom bivšeg muža, hitno se oglasila: Ništa ga još nisam pitala, čekam da on objasni!

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, TV Pink Printscreen ||

Pevačica Tina Ivanović oglasila se nakon što joj je bivši suprug Zvezdan Anđić javno izjavio ljubav. Ona nije krila iznenađenje zbog njegovog postupka.

Tina kaže da do pomirenja nije došlo i da Zvezdana nije kontaktirala zato što čeka da on načini taj korak i objasni svoj postupak.

- I ja sam noćas videla šta je objavio, prijatelji su mi poslali. Mi smo u okej odnosima, iznenadio me je ovim postupkom. Do pomirenja nije došlo, a da li će doći ne znam. U šoku sam, ništa ga nisam pitala, čekam da on objasni - rekla je Tina.

"Volim je i dalje"

Podsetimo, Zvezdan je na Instagramu podelio fotografiju sa Tinom.

- Ona... Ona je ta koju sam volio najviše na svetu, i dalje je volim, ne mogu protiv sebe - napisao je on.

Plakala pred kamerama

Podsetimo, Tina i Zvezdan su se razveli nakon 25 godina braka, a govoreći o teškom periodu ona je pred našim kamerama zaplakala.

Foto: Instagram.com/Privatna arhiva, Pixabay.com

- Treba vremena za sve, pa tako i za to. Život ide dalje. Ja sam u zadnje dve godine preživela i smrt majke i razvod braka.

Na pitanje da li i danas veruje u ljubav, sa očima punim suza je samo kratko izustila: “Ne znam šta da kažem”.

Kaže da Bog da koliko čovek može da podnese, te da posle lošeg dođe i ono dobro, a pevačica priznaje da veruje u to, ali da o temi razvoda i teškog perioda koji je iza nje ne želi da priča, uzdržavajući se da ne zaplače.

Pohvalili smo i pevačicin izgled, a ona kaže da za vitku liniju nisu zaslužni treninzi, već to što nema redovne obroke.

Autor: M.K.

#Tina Ivanović

#Zvezdan Anđić

#pevačica

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