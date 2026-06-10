IPAK NIŠTA OD POMIRENJA?! Tina Ivanović ŠOKIRANA potezom bivšeg muža, hitno se oglasila: Ništa ga još nisam pitala, čekam da on objasni!

Pevačica Tina Ivanović oglasila se nakon što joj je bivši suprug Zvezdan Anđić javno izjavio ljubav. Ona nije krila iznenađenje zbog njegovog postupka.
Tina kaže da do pomirenja nije došlo i da Zvezdana nije kontaktirala zato što čeka da on načini taj korak i objasni svoj postupak.
- I ja sam noćas videla šta je objavio, prijatelji su mi poslali. Mi smo u okej odnosima, iznenadio me je ovim postupkom. Do pomirenja nije došlo, a da li će doći ne znam. U šoku sam, ništa ga nisam pitala, čekam da on objasni - rekla je Tina.
"Volim je i dalje"
Podsetimo, Zvezdan je na Instagramu podelio fotografiju sa Tinom.
- Ona... Ona je ta koju sam volio najviše na svetu, i dalje je volim, ne mogu protiv sebe - napisao je on.
Plakala pred kamerama
Podsetimo, Tina i Zvezdan su se razveli nakon 25 godina braka, a govoreći o teškom periodu ona je pred našim kamerama zaplakala.
- Treba vremena za sve, pa tako i za to. Život ide dalje. Ja sam u zadnje dve godine preživela i smrt majke i razvod braka.
Na pitanje da li i danas veruje u ljubav, sa očima punim suza je samo kratko izustila: “Ne znam šta da kažem”.
Kaže da Bog da koliko čovek može da podnese, te da posle lošeg dođe i ono dobro, a pevačica priznaje da veruje u to, ali da o temi razvoda i teškog perioda koji je iza nje ne želi da priča, uzdržavajući se da ne zaplače.
Pohvalili smo i pevačicin izgled, a ona kaže da za vitku liniju nisu zaslužni treninzi, već to što nema redovne obroke.
Autor: M.K.