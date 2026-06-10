NEKE BITKE SAM POBEDILA, U NEKIMA REDOVNO GUBIM! Glumica kroz suze govorila o borbi sa rakom, a sad otkrila sa čime se suočava: Imam strah...

Srpska glumica Vesna Stanković otvoreno je govorila o svojoj borbi sa opakom bolesti iz koje je izašla kao pobednik. Ona se sada oglasila ponovo i otkrila kakve unutrašnje borbe vodi.

Vesna kaže da joj je najteže da se izbori sa sopstvenim osećanjima.

- Najteže bitke bijem sa sopstvenim osećanjima. U nekim bitkama sam pobedila, neke redovno gubim, krvarim, patim, opet se nekako sastavim i idem dalje. Zavist sam iskorenila, gorčinu zatrla, mržnju nisam nikad srela, nemoć i očajanje me povremeno razvale... Sa strahom nisam ni pokušavala da ratujem, on se ponekad pojavi, sam od sebe nestane, povuče se iz samo njemu znanih razloga. Sumnja u samu sebe, u svoje sposobnosti, talente, dobrotu, volju, podlo se obruši na mene, zatruje mi radost, a onda se skrije, zlobno čekajući kad će opet da napadne. Najteže bitke bijem sa osuđivanjem i gnevom. Pokušavam, podsećam sebe, molim se, šamaram se, umirujem i ništa! Osuđivanje ponekad odalamim, šutnem, oslabim ga, ali ono opet nenadano negde iskoči, podruguje mi se jer zna da je jači - napisala je ona i dodala:

- A gnev... ne umem ni da objasnim šta mi se desi. Samo me u trenu obuzme, razjari, eruptira, razgori mi svaku ćeliju, kosti mi u pepeo pretvori. Ne umem da se odbranim, nemam oružje, sve tehnike sam oprobala i ne uspeva mi. Jedino sam srećna što me isto tako brzo i prođe, ostavi me da se nosim sa razvalinama koje sam sama napravila. Kako vi stojite sa svojim ružnim osećanjima?

"Opet mi opada kosa"

Podsetimo, Vesna se nedavno oglasila i rekla da joj ponovo opada kosa.

- Opada mi kosa. Opet. Prvi put kad je opala, bila sam spremna. Sad nisam. I tužna sam. I neverovatno me ljuti kad neko hoće da me uteši time što mi kaže: " Ma nije to ništa! Kosa će opet da poraste". Hoće, ali tek za dve godine.Što bi naš narod rekao - Lako je tuđim... gloginje mlatiti."

Nisam dozvolila da odustanem"

Podsetimo, u emotivnom intervjuu za "Blic" TV, Vesna je detaljno kroz suze opisala svoju borbu.

- Nisam imala ni jedan simptom nikakav, nigde. Rukovodila sam se preporukama za žene, naročito posle 40. godine. Redovno sam išla kod lekara, na ultrazvuk, mamografiju na svake dve godine. Nisam imala manjka energije, ništa što bi me alarmiralo. Otišla sam na trening da bih bila zgodna i vitka, mada mi to nikad nije uspelo, ali sam bila uporna da budem snažna. Dok sam trenirala, htela sam sebi da namestim topić, napipala sam nešto vrlo neobično. Odmah sam tog trenutka shvatila da nešto nije u redu. Bilo je to u junu prošle godine, dakle pre godinu i četiri meseca. Sutradan sam zakazala ultrazvuk i mamografiju, i sve je bilo potvrđeno - rekla je Vesna kojoj je dijagnostikovan karcinom u trenutku kada su već postojale metastaze.

- Tog trenutka kao da je prostrujila svest kroz moj organizam da to nije dobro. Kroz dve operacije, osam hemioterapija, i zračnu terapiju, mislila sam da će borba brzo biti gotova. Međutim, ne, u borbi sam koja će trajati pet do sedam godina. Završila sam sve protokolarne delove - operacije, zračnu terapiju, hemioterapiju. Sada imam dve terapije, jednu hormonsku i drugu biološku, koje me iscrpljuju. Izgledam kao istočnjak, bez energije, umorna, ali imam jedan drugi životni moto: nijednog trenutka nisam dozvolila sebi da odustanem - ispričala je Vesna tada u "Jutru na Blic".

Autor: M.K.