MILICA TODOROVIĆ U MINUSU 16 MILIONA! Otkriven ŠOK podatak o zaradi pevačice: Ova odluka ju je debelo koštala

Pevačica Milica Todorović povukla se iz javnosti kada je ostala u drugom stanju, a tek nedavno je počela da se vraća nastupima. Milica godinama unazad ima firmu preko koje posluje, što malo ko zna.

Firma Milice Todorović uspela je da ostvari prihode od 14 miliona dinara prethodne godine. Po podacima iz APR-a njeni rashodi su bili veći od 13 miliona dinara.

Ona je sebi isplatila lična primanja od skoro 17 miliona dinara i zbog toga završila 2025. godinu sa minusom od 16.301.000 dinara.

"Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne"

Podsetimo, Milica se našla u centru skandala kada se saznalo da je sina rodila oženjenom muškarcu. Izvesna Lj. M, se tada oglasila i rekla da joj je suprug mesec dana pred Milčin porođaj saopštio vesti o detetu sa pevačicom.

- Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna. Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka. Moja stvarnost danas nisu ni priče ni nagađanja, već borba da budem dovoljno jaka da mogu da budem tu za dete - poručila je Milica tada.

Autor: M.K.