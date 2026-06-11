AKTUELNO

Domaći

SOFRA SA DVOMESEČNOM ĆERKOM U KAFIĆU: Objavio selfi, pa opisom nasmejao sve! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Aca Sofronijević u aprilu je postao otac, a svaki slobodan trenutak trudi se da provodi sa ćerkicom Tarom i suprugom Kosanom. On je sada podelio fotografiju sa naslednicom i pokazao kako uživaju u lepom vremenu.

Aca je sa ćerkom otišao u šetnju, a potom su seli u kafić. On je pozirao pored kolica sa bebom. Bio je u opuštenom izdanju - bermudama i majici, a pio je čaj.

- Mi stari Vračarci- napisao je on uz emotikon koji plače od smeha.

Sa ženom i ćerkom celivao svetinju

Podsetimo, Aca Sofronijević je sa suprugom Kosanom i dvomesečnom ćerkom nedavno otišao da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice koji se nalazio u Hramu Svetog Save.

Foto: Instagram.com

- Mi,pred svetinjom,sa najvećim darom u naručju. Zahvalni na svemu. Vera,porodica i ljubav. Sve što nam je potrebno - napisao je kratko.

"Nisam prisustvovao porođaju"

Podsetimo, Sofra je plakao zbog rođenja bebe, a otkrio je i da nije prisustvovao porođaju.

- Ja sam celi dan plakao kome god sam javio. Kad sam došao kući i kad sam gledao fotografije, ja bih ovakav osećaj poželeo svima. Neverovatno je, ja sam presrećan prelepa je, nisam hteo da je pustim iz ruku. Kao da je prepoznala moj glas, otvorila je oči. Ja sam se istopio.

Hvala Bogu, hvala Kosani, hvala svim ljudima koju su tamo uradili sve kako treba, porođaj je prošao super, beba je prelepa. Neverovatan osećaj. Nisam prisustvovao porođaju, bio sam u blizini. Tako nešto lepo se desilo na Blagovestima, ja sam mogao da ne budem tu, da sviram - rekao je pevač.

Autor: M.K.

#Aca Sofronijević

#Kafić

#Sofra

#selfi

#ćerka

POVEZANE VESTI

Domaći

HARMONIKAŠ ČEKA PRVO DETE U 5. DECENIJI, NJEGOVA ŽENA DOKTORKA BLISTA! Aca Sofronijević ne skida osmeh s lica pored Kosane: U 2026. godini smo nas tro

Domaći

Sofra objavio sliku svoje supruge: Prelepa doktorka se retko pojavljuje u javnosti, a jedan detalj na fotografiji je mnoge oduševio

Domaći

PRVA FOTKA SOFRE I NJEGOVE KOSANE NAKON VENČANJA! Evo šta radi malo posle svadbe, prava porodična idila!

Domaći

UŽIVA U RODITELJSTVU! RASTA RANOM ZOROM KRENUO S ĆERKOM U ŠKOLU: Reper pokazao kako uživa s mezimicom, a evo ko im još pravi društvo!

Domaći

BOGDANA U ŠTIKLAMA I TOPIĆU POKAZALA GO STOMAK! Veljko Ražnatović pozirao sa ženom i sinom: Pucaju od sreće (FOTO)

Domaći

Nakon haosa, prijave i teških reči, oglasio se Kristijan: Objavio sliku sa sinom i svima poručio sledeće (FOTO)