SOFRA SA DVOMESEČNOM ĆERKOM U KAFIĆU: Objavio selfi, pa opisom nasmejao sve! (FOTO)

Aca Sofronijević u aprilu je postao otac, a svaki slobodan trenutak trudi se da provodi sa ćerkicom Tarom i suprugom Kosanom. On je sada podelio fotografiju sa naslednicom i pokazao kako uživaju u lepom vremenu.

Aca je sa ćerkom otišao u šetnju, a potom su seli u kafić. On je pozirao pored kolica sa bebom. Bio je u opuštenom izdanju - bermudama i majici, a pio je čaj.

- Mi stari Vračarci- napisao je on uz emotikon koji plače od smeha.

Sa ženom i ćerkom celivao svetinju

Podsetimo, Aca Sofronijević je sa suprugom Kosanom i dvomesečnom ćerkom nedavno otišao da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice koji se nalazio u Hramu Svetog Save.

- Mi,pred svetinjom,sa najvećim darom u naručju. Zahvalni na svemu. Vera,porodica i ljubav. Sve što nam je potrebno - napisao je kratko.

"Nisam prisustvovao porođaju"

Podsetimo, Sofra je plakao zbog rođenja bebe, a otkrio je i da nije prisustvovao porođaju.

- Ja sam celi dan plakao kome god sam javio. Kad sam došao kući i kad sam gledao fotografije, ja bih ovakav osećaj poželeo svima. Neverovatno je, ja sam presrećan prelepa je, nisam hteo da je pustim iz ruku. Kao da je prepoznala moj glas, otvorila je oči. Ja sam se istopio.

Hvala Bogu, hvala Kosani, hvala svim ljudima koju su tamo uradili sve kako treba, porođaj je prošao super, beba je prelepa. Neverovatan osećaj. Nisam prisustvovao porođaju, bio sam u blizini. Tako nešto lepo se desilo na Blagovestima, ja sam mogao da ne budem tu, da sviram - rekao je pevač.

Autor: M.K.