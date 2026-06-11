JEZIVA SLUČAJNOST ILI PREDOSEĆAJ?! Kum Darka Radovanovića otkrio rečenicu koju je pevač neprestano ponavljao pred tragičnu smrt!

Pevač Darko Radovanović tragično je nastradao u saobraćajnoj nesreći 11. juna 2011. godine, vraćajući se sa nastupa. Njegov kum Milan Mitković, koji ga je video pred odlazak na put sa kojeg se nije vratio, nedavno se prisetio poslednjih dana pevačevog života i otkrio detalje koji su mu zauvek ostali urezani u sećanje.

Prema njegovim rečima, Darko je u tom periodu bio veoma iscrpljen zbog brojnih poslovnih obaveza, ali je neposredno pred kobni put pokazivao ponašanje koje je iznenadilo i njegove najbliže saradnike.Iako je u tom trenutku bio na vrhuncu popularnosti i karijere, Radovanović je jedva čekao da napravi predah od nastupa i vremena provedenog na putu kako bi više bio sa porodicom.

„Tih dana pred smrt non-stop je govorio: "Ja sam umoran, ja sam umoran, jedva čekam odmor." Jedva je čekao taj odmor koji je trebalo da se desi posle Larinog rođendana. I on jeste bio umoran, ali to njegovo pričanje o tome prevazilazilo sve. Mislim, ja sam neko ko je bio stalno s njim i znao sam kako mu je. On je samo hteo da ode na odmor pa da posle toga ide na letnju turneju. On je tada bio mnogo popularan, to je bio najveću uspon njegove karijere.”

"Jedva je ustao"

Noć uoči tragedije, Darko je imao izuzetno posećen i energičan nastup u inđijskom lokalu "Plitvice", nakon kojeg su u ranim jutarnjim časovima otišli kod Milana, s obzirom na to da je pevač morao rano da gostuje na televiziji.

„Što se tiče 11. juna 2011. godine, kad se vratim unazad, krenem od noći pre, kad je gostovao u "Plitvicama" u Inđiji. Bilo je toliko naroda da nismo znali kako ćemo izaći iz kola i otići do bine. Pitali smo se: "Šta je ovo i o čemu se radi?!" Odradio je taj nastup, to je bila takva energija da nemam reči. Pevao je pesme s posvetom, meni, prijateljima... Bilo je savršeno! Stigli smo u šest ujutru kod mene kući, a on je već u osam trebalo da ide da gostuje u jutarnjem programu. Jedva je ustao. Kad je otišao do kupatila, zove me i kaže: "Čoveče, razbio sam luster!" Znate da je imao malo kosu nagore i kako je uzeo da namesti frizuru, on je udario u luster i tako je pukao - priča on i dodaje:

- Otišao je u jutarnji program, javio mi se nakon što je završio, sve mu je bilo super, a onda je otišao na brifting kod oca Vidoja. On je bio veliki Darkov kritičar. Darko ga je jako poštovao i uvažavao je njegove savete. Otac mu je bio baš strog. Onda je otišao u Sremsku Mitrovicu, čuli smo se i dogovorili da se vidimo oko 18 sati. Dogovor je bio da ja dođem kod njih po Maju, njegovu ženu, i da idemo na svadbu, a on ide na nastup. Ušao sam u stan, Maja i ja smo se spremili za 10 minuta, a on je sedeo na terasi. Gledao je onako kao da je već otišao. Bez pozdrava, bez ičega, samo "zdravo, zdravo". Posle pola sata je otišao da vidi ćerku Laru, koja je bila kod bake - rekao je on tada za "Kurir".

"Darko je poginuo, primi moje saučešće"

Mitković se prisetio trenutka kada je saznao da je Darko poginuo, te je istakao da su mislili da je vest o njegovoj nesreći izmišljena.

- Maja i ja smo uveliko bili na svadbi kod naše radnice, rekla mi je: "Ej, čoveče, nikad ti nisam ispričala kako smo se Darko i ja upoznali." Mi smo sedeli u tom lokalu gde su se oni upoznali. Pokazala mi je binu gde je on stajao, gde je ona sedela, i posle 45 minuta zvoni mi telefon, ja vidim na ekranu piše "Ivan novinar". Javljam se, a ono zbog veselja na kom smo trešti muzika. Kaže mi: "Dobro je, sve je u redu!" Ja mu kažem da ga ne čujem šta priča zbog muzike, a on meni odgovara: "Ma sve je u redu, opet lažu." Ja pitam šta pišu, on mi kaže da je izašao tekst da je Darko poginuo. Kažem, bože svašta, ljudi nisu normalni. Spuštam slušalicu, zove me drugarica i kaže: "Jao, znači nisi ti bio u autu, kažu da su trojica bila u autu u kom je Darko poginuo." Ja opet kažem: "Ma daj, bre, sad me zvao i novinar, to su gluposti!" Kako sam prekinuo, opet me zove Ivan novinar i kaže: "Darko je poginuo, primi moje saučešće, sad su potvrdili!" Gledam u Maju i ne znam šta ću da joj kažem. Žena mi priča o upoznavanju s Darkom, sedimo na mestu gde su se upoznali i ja sad njoj na tom mestu treba da saopštim da joj je suprug poginuo. Gledam u nju i njoj zvoni telefon. Ona u mene, ja u nju i ja ne znam šta ću i razbijem svoj telefon. Krenemo prema kući, pokupimo njenog brata i sestru i krenemo u Klinički centar. Tamo saznajemo šta se desilo. Sutradan, 12. juna jutro, detetu treći rođendan, a mi ne znamo ni gde smo ni šta smo. Gledaš i razmišljaš - ceo život ćemo 11. juna ići na pomen, a 12. juna ćemo slaviti njen rođendan.

Autor: M.K.