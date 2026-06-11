IZ BOLA JE NASTAO BESMRTAN HIT: Marina Tucaković stihove posvetila sinu, a ova pevačica ih je otpevala za istoriju

Marina Tucaković je 2010. godine napisala emotivnu baladu 'Mišo moj', posvećenu sinu. Ana Nikolić je otpevala pesmu koja nosi duboku bol.

Legendarna tekstopiskinja Marina Tucaković 2010. godine napisala je potresnu baladu "Mišo moj", posvećenu sinu kojeg je prerano izgubila. Pesma je nastala iz duboke lične tuge i jedna je od najemotivnijih koje je ostavila iza sebe.

Numeru je otpevala Ana Nikolić, a mnogi smatraju da je upravo njen glas na poseban način preneo bol i emociju koju je Marina utkala u stihove.

- Pesmu sam pisala u najtežem životnom periodu, kada sam izgubila sina. Dugo sam razmišljala ko bi mogao ove snažne emocije da prenese na publiku, a onda je izbor pao na Anu Nikolić - otkrila je Marina svojevremeno za medije.

Za stih uzela 100.000 evra

Takođe, Marina je napisala mnoge numere koje su postale hitovi, a mnogi ne znaju da je za jednu poznatu pesmu od samo jednog stiha uzela veliku cifru.U pitanju je pesma "Zora je", koju je otpevala Neda Ukraden, a za koju je Marina napisala samo jedan stih - "Suza je iz oka kanula".

Neda je svojevremeno otkrila da je Marina Tucaković na pomenutom stihu zaradila više od 100.000 evra, a poznato je da je pored toga sarađivala i sa brojim drugim izvođačima sa estrade.O Marininim pesmama priča se i danas, a ona je po mišljenju kolega bila talenat kakav se retko rađa i sreće.

Autor: M.K.