OVO JE MUŠKARAC OD KOJEG SE RAZVODI DEJANA ŽIVKOVIĆ! Sin moćnika, uspešan biznismen: Evo šta je u njegovom vlasništvu (FOTO)

Filip Simović, sin je nekadašnjeg savetnika ministra Ivice Dačića, Dragana Simovića, koji je preminuo 2023. godine.

Manekenka Dejana Živković navodno je donela odluku da se razvede od supruga Filipa Simovića. Da je nakon četiri godine braka došlo do kraha zajednice, kako piše Blic, manekenku je odao jedan potez - ona je izbrisala sve fotografije sa suprugom sa društvenih mreža.

Inače, Filip je uspešan biznismen i sin Dragana Simovića, nekadašnjeg savetnika Ivice Dačića, koji je preminuo 2023. godine. Dejanin partner, od kojeg je rešila da se razvede, je vlasnik teretane.

Oni su, prema pisanju medija, nedavno pazarili i uselili se u novi stan od oko 100 kvadrata, za koji se procenjuje da su, zajedno sa opremanjem, izdvojili najmanje 400.000 evra, budući da kvadrat u toj zgradi nije koštao ispod 3.500 evra.

Zanimljivo je da su im komšije u okruženju brojne poznate ličnosti.Dejana, koja se godinama bavila manekenstvom, otkako je postala majka posvetila se porodičnom životu, a nedavno je rešila da vrati svoj prirodni izgled. Ona je sa svojim pratiocima na Instagramu podelila da je uklonila sve filere, te je priznala, da je nekada bilo popularno eksperimentisati sa izgledom, ali da se često pretera.

Tvrdi da je danas izuzetno srećna što je uspela da povrati svoj izgled od pre 10 godina, Dejana je poručila da je prirodno najlepše i posavetovala druge devojke da dobro razmisle pre nego što se odluče na estetske zahteve, kao i da pažljivo biraju doktore kojima će se obratiti.

Autor: M.K.