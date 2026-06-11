TREBA MI ZREO I STABILAN MUŠKARAC, A NE BALAVAC: Dejana Živković se razvodi od supruga, a evo kako je nekad pričala o muškarcima

Dejana Živković i njen suprug Filip Simović navodno su doneli odluku da stave tačku na svoj brak.

Ovaj par je svoju ljubav krunisao venčanjem koje je održano u strogoj tajnosti tokom 2022. godine, a tokom zajedničkog života dobili su dvoje dece. Prvi jasni znakovi da je njihovoj ljubavi došao kraj i da u braku postoje problemi, pojavili su se na društvenim mrežama. Dejana, koja važi za veoma aktivnu osobu na ovim platformama, napravila je neočekivan potez obrisavši sve zajedničke fotografije sa svojim dosadašnjim partnerom.

"Pogrešna slika o meni"

Dejanin ljubavni život oduvek je intrigirao javnost, a pre nego što je upoznala Filipa, za Kurir je jednom prilikom govorila o predrasudama kada je ona u pitanju.

- Čini mi se da puno ljudi imaju pogrešnu sliku o meni bas zbog tih fotografija. Bavim se modelingom, moj posao zahteva od mene da se 'provokativno' fotografišem i to je sastavni deo mog posla. Ako je slikanje za neku kampanju donjeg veša, sigurno neću biti obučena u skafander (smeh). Volim svoje telo i nemam problem da ga pokažem. Muškarci su neumorni, ali na to sam navikla. Ne obazirem se, niti mi znači.

"Ne želim nekog balavca"

Dejana je tada priznala i kakav je njen tip muškarca, te je izjavila da će sledeći partner kojeg pokaže u javnosti biti sigurno njen muž, a tako je i bilo.

- Inteligentan, stabilan, zreo, onaj koji je proputovao svet… Jednostavno, moraju da postoje teme o kojima bismo razgovarali i mora da mi drži pažnju. Želim muškarca od kog mogu nešto da naučim, a ne nekog balavca koji samo gleda moje fotografije na društvenim mrežama. Nekoliko puta sam rekla da će mi sledeći dečko za kog mediji budu saznali najverovatnije biti muž! Više nemam vremena za polovične veze, da ne kažem balavce.

"Sve što je manekenka izjavila, desilo se nešto kasnije kada je prvi put javno objavila partnera za koga se i udala i stvorila porodicu.

Krah ljubavi

Kako navode domaći mediji, ljubavi sa njenim suprugom došao je kraj.Njeni pratioci su ranije navikli da ona redovno deli trenutke iz svog privatnog života, a na tim objavama se često nalazio upravo i Filip. Njegov iznenadni nestanak sa njenih profila izazvao je veliku pažnju, budući da takvih porodičnih objava više nema.Novinari su pokušali da stupe u kontakt sa Dejanom kako bi potvrdili ove navode, međutim, bivša manekenka nije bila dostupna za izjave.

Autor: M.K.