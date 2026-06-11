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Evo zbog čega se prva žena odrekla Vlaste Velisavljevića: Mnoge je to začudilo jer je bio velikog srca, a evo šta je govorio o ljudima koji žive u siromaštvu

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kada je pre pet godina preminuo, legendarni glumac Vlasta Velisavljević ostavio je za sobom brojne uloge, a njegovo milo lice i blaga priroda nikoga nisu ostavljali ravnodušnim.

Njegov odlazak ostavio je kolege, porodicu i poštovaoce neme od bola. Iza prepoznatljivog osmeha krile su se i teške životne drame. Vlasta se tokom života ženio tri puta, ali ga se prva supruga morala zakonski odreći.

Kako je sam glumac svojevremeno objasnio, to su bila "gadna vremena", a njeno odricanje od njega bio je jedini uslov da bi ona mogla da nastavi da živi i radi.

Uprkos tom teškom iskustvu, Vlasta je isticao da je sa ženama uvek imao dobar odnos.

Foto: TV Pink Printscreen

Želja mu je bila da ima hotel

Inače, glumac je uvek govorio da treba pomagati ljudima koji odrastaju u siromaštvu.

- U Beogradu ima mnogo luksuznih hotela. Meni je želja da imam jedan takav hotel. Tu bih naselio sirotinju. To već liči malo na politiku, ali zamislite dole za najstarije koji se slabo kreću, pa onda idemo po spratovima... Za sirotinju, za stara lica, za one koji nemaju gde. Ja bih takav hotel. Hotel za ljude koji traže utehu, ispričao je ovaj glumac i svima pokazao kakva je ljudina - rekao je svojevremeno za "Blic".

Autor: M.K.

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