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Ovo su svi čekali: Oglasila se Prija povodom novog albuma! Tizer kao svetska produkcija, otkriven i naziv (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Muzička zvezda Aleksandra Prijović spremna je za veliki povratak na estradnu scenu. Naime, duže od dve godine njena publika čeka novu pesmu, ali i novi Prijin album.

Pevačica je u međuvremenu drugi put postala majka, a izgleda da je kucnuo čas za povratak muzici u punom sjaju.

Popularna Prija je na svom Instagram profilu objavila tizer kojim je najavila novi album i novu pesmu koja preti da postane veliki hit. Stiže nam numera “Bol i alkohol” – i to uskoro.

Prijovićkin tizer izazvao je ogromnu pažnju javnosti, ali i njenih kolega koji su joj u brojnim komentarima upućivali podršku. Samo neki od njih su: Jakov Jozinović, Jovana Pajić, Tamara Milutinović, Nikola Rokvić, Milica Todorović, Elma Sinanović...

Inače, tizer koji je Prija objavila na Instagramu izgleda kao svetska produkcija, a pevačica se odlično pokazala i u ulozi glumice s obzirom na to da sve podseća na najavu za visokobudžetni, kratkometražni film.

Autor: M.K.

#Aleksandra Prijović

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