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PREUZELA SAM ULOGU LOŠEG POLICAJCA! Katarina Grujić o porodici, kompromisu i odgajanju ćerkice: Marko je mnogo blag...

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: E-Stock/foto gaja ||

Nedavno je govorila o braku i kompromisu koji postoji između nje i supruga Marka Gobeljića.

Katarina Grujić pored velikih poslovnih planova i obaveza, potpuno je posvećena porodici i odgajanju ćerke Katje. Pevačica sve postiže i trudi se da bude najbolja mama svojoj mezimici.

"Ljubav je iznad svega"

Nedavno je govorila o braku i kompromisu koji postoji između nje i supruga Marka Gobeljića.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

– Da to nije tako, on nikada ne bi bio moj izbor. I obrnuto. Ništa lakši život nije s poznatom pevačicom, u odnosu na to kako izgleda život s profesionalnim sportistom. Žrtve su prisutne sa obe strane, ali je ljubav iznad svega. Naš život iza zatvorenih vrata je idiličan. Tu smo samo mama i tata jedne predivne devojčice i uživamo u našoj oazi mira – izjavila je pevačica.

"Tata je slab na ćerku"

Ćerka Katja je centar njigovog sveta, a kako Katarina navodi, ona je ta koja je preuzela ulogu "lošeg policajca".

– Jesam stroga, zato što je Marko blag. Nažalost, uloga lošeg policajca je morala da pripadne meni, jer je svaki tata slab na ćerke. Katja je dobra i poslušna devojčica, ali ja nastojim da je naučim radu, redu i disciplini, kako mi se sutra ne bi obilo o glavu. Ipak, znam i ja da budem slaba na njene manipulativne okice koje trepću sve dok ne isteraju svoje (smeh).

Autor: M.K.

#Katarina Grujić

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