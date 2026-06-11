Čuli smo se dva dana pre toga: Goran Vukošić otkrio šta se dešavalo pre nego što je Mina Kostić smeštena u Lazu, evo kakav je Kasper bio prema njoj

Goran Vukošić žario je i palio estradnom scenom dvehiljaditih godina, ali se poslednjih godina ne pojavljuje često u medijima. Za "Blic" govori kako živi danas, čime se bavi, a izneo je detalje i o svojoj porodici.

Takođe, Goran Vukošić se osvrnuo na karijeru dugu 27 godina, a poseban akcenat stavili smo na priču o njegovoj prijateljici i koleginici Mini Kostić, koja trenutno boravi u bolnici "Laza Lazarević".

Pevač Goran Vukošić muzičku karijeru započeo je 1999. godine. Izdao je nekoliko albuma i više hitova, a publika ga najviše pamti po pesma "Život ide dalje" i duetskoj pesmi "Isti igrači" koju je snimio sa koleginicom Minom Kostić. Pevač od početka profesionalne karijere živi u Beogradu. Posvećen je porodici, supruzi i sinu, pevačkoj karijeri, ali i privatnom biznisu. Pevač se bavi ugostiteljstvom, pa je našu ekipu ugostio u svom kafiću na Voždovcu.

- Ovde sam svaki dan, pošto je ovo drugo moje radno mesto. Pored muzike bavim se i ugostiteljstvom, tako da sam svaki dan ovde. Imam neko radno vreme, malo ujutro, nije malo, nego bogami cela smena ujutro, a i popodne sam tu, predveče, tako da, da kažem neko puno radno vreme, koliko mogu da izdržim fizički, tako da nije baš ono što kažu kod Crnogoraca da smo lenji. Ipak ima i ovih što rade nešto - kaže Goran Vukošić kroz smeh, a onda je uporedio pevački posao i ovaj u ugostiteljstvu:

I jedan i drugi posao je na svoj način težak. Kada je ugostiteljstvo u pitanju, sama reč kaže, moraš nekoga da ugošćavaš, a ovamo uveseljavam goste, tako da je slično, ali volim i jedan i drugi posao. Kako god okreneš iz kafane ne možeš da pobegneš.

Zanimalo nas je kakav je kao gazda i da li ponekad zapeva u svom lokalu.

- Pa da, naravno, s vremena na vreme napravimo i ovde neku žurku i neko veselje. Malo da razbijemo onu svakodnevnu monotoniju, ali znaju me ljudi, ja sam ovde domaći, tako da je domaća atmosfera. Kakav sam gazda to bi trebalo njih da pitaš. Ako kažem da imam jednu saradnicu koja je sa mnom nekih desetak godina, onda mislim da to sve dovoljno govori. Ali opet treba pitati zaposlene, oni bi trebalo da ti kažu kako stoje stvari, ne ja - podvukao je naš sagovornik koji pevanje nije zapostavio. Nedavno je izdao novu pesmu, nakon duže pauze:

Jednostavno, eto, malo sam se uljuljkao, malo sam, kroz ovaj posao koji radim u ugostiteljstvu, opustio se, dao sebi za pravo da to mogu. Eto, Božija volja, tako da, evo, uradio sam nešto novo, budim iz nekog sna muzičkog, ali bio sam ja manje više tu prisutan, ali ne volim da se guramm kad nemam ništa novo da kažem, u medije. Nekako sam takav po prirodi i znam da to je moj minus u karijeri. Evo, sada imam nešto novo i sada ću biti malo dosadan.

O Mini Kostić

Mina Kostić je njegova koleginica i prijateljica. Pogodila ga je vest da je smeštena u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević".

- Ja nemam neke nove informacije. Ja sam izjavio za više medijskih kuća da sam bukvalno iznenađen tom situacijom što se desila. Prvo nisam verovao da je to istina. I onda kad sam okrenuo njen telefon, tog momenta ne znamo tačno na kom sam portalu video vest. Telefon je bio ugašen i ja sam verovao da je to stvarno istina. Međutim, posle svega onoga što sam čitao znam sve što i ostali ljudi - kaže on o svojoj prijateljici koja prolazi neprijatnu životnu fazu.

Pevač ističe da je znao da pevačica ima zdravstvene probleme, ali da nije pokazivala ništa ozbiljno.

- Ja sam znao da je ona imala neke sitne zdravstvene probleme ko što svi mi ljudi imamo. Ponoviću, ona je hrabra žena, odličan drug, prijatelj, jaka. Nikad se nije žalila. Nikad ni u jednom trenutku nisam mogao ni da pretpostavim da može nešto ovako da se desi, da ima neke ozbiljnije probleme. Ja ne mogu da komentarišem o čemu se radi zato što ne znam tačno. Ja kažem samo ono što sam ja znao iz našeg druženja i to da nije imala nikakve veće probleme. Čak dan dva pred samo ovo dešavanje, ja sam je zamolio pošto ima puno pratilaca na Instagramu da podeli ovu moju pesmu "Niđe nema Crne Gore". Ona je rekla: "Nema problema, odmah ću". Ništa ni u jednom trenutku se nije nešto požalila, da mi je rekla i da mogu samo iz razgovora da vidim, da osetim da je nešto, da ima neke probleme. Baš je bila onako kao i uvek - otkrio je on.

Prokomentarisao je i navode da je odbio da bude kum na venčanju Mine Kostić i njenog izabranika Maneta Ćuruvije Kaspera, koji verenicu redovno pocećuje u bolnici.

- Kaspera poznajem, ovde baš u kafiću mi smo se upoznali i više puta su dolazili oni, baš su i davali intervju odavde. On je čovek na mestu. Ono - voli je, pazi je, ljubi je, tako sve je onako, kao što i vi znate iz medija.Što se tiče kumstva, ja sam rekao da znam ko će da bude kuma, pošto sam to video u emisiji kod Amidžića, ovaj na televiziji Pink. Kuma je bila u studiju i onda sam dodao narodski: "Kumstvo se ne odbija". Znači, da mi je ikad ponuđeno kumstvo, naravno da ne bih odbio. Meni nije ponuđeno kumstvo - razrešio je Vukošić i ovo pitanje.

Zanimalo nas je da li je sa njim u kontaktu ili sa pevačicinim bivšim suprugom Igorom X, sa kojim ima ćerku Anastasiju.

- Upoznali smo se preko Mine i sve što smo se da kažem i viđali bilo je onako zajednički. Nemam direktan kontakt sa njim, ni telefonski, ni, ni neki drugi. Sa Igorom se znam i nešto smo sarađivali. Baš kod njega sam radio u studiju ovaj spot "Niđe nema Crne Gore", ali mi se nismo čuli - otrkio je pevač.

Mini Kostić, o čijem zdravstvenom stanju je govorio njen brat nedavno, pevač šalje podršku i nada se da će se brzo oporaviti.

- Ja se molim za Minu da što pre ozdravi, da bude jaka i da što pre se vrati svojoj porodici i da krene sa nastupima. Siguran sam da ste vi ovaj mediji u iščekivanju da, da, da, da čujete sve neke te stvari kroz koje je prošla, ali o tom po tom. Daj Bože da se ovo što pre završi i da ona se vrati nekim svojim normalnim životom i svojim normalnim obavezama i daće Bog da to sve bude ovaj u redu. Ja i Mina imamo ovaj kad idemo na neke nastupe ili kad idemo na, na neka gostovanja, uvek ja kažem Hristos je među nama, ona kaže jeste i biće i ponovi to tri puta, tako da daće Bog da sve bude u redu - podvukao je Vukošić.

O Saši Popoviću

Pokojnog estradnog maga Sašu Popovića pamti u lepo svetlu. Priznaje da mu je žao što je odbio njegov predlog da im estradni nadimak, po kojem bi bio prepoznatljiv.

- Fenomenalna saradnja je bila sa njim. Neka mu je laka zemlja. Ja sam bio trinaesto izdanje Granda i žao mi je samo što ga nisam poslušao jer je bio u pravu, a to sam već izjavio da je hteo je da mi da nadimak, ali ja sam se otimao oko toga. Nisam želeo. Čisto da bih bio odmah prepoznatljiv po nadimku i to sam odbio, ali mislim da sam tad pogrešio. Pamtim ga kao velikog profesionalca, velikog radnika i čoveka koji je dao puno estradi, muzici i uopšte svemu ovaj vezanom za muziku na našim prostorima - istakao je Vukošić.

Autor: Nikola Žugić