NAPUSTILA SRBIJU, PROMENILA IME, PA JOJ NA ULICI DOBACIVALI! Naša poznata pevačica otkrila da li joj se udvarao Majkl Džekson: Imala sam ugovor

Poznata pevačica Snežana Berić, javnosti prepoznatljiva kao Ekstra Nena, progovorila je o najintrigantnijim i najtežim trenucima iz svog života.

U nedavnim izjavama, ona je stavila tačku na glasine o navodnom udvaranju kralja popa Majkla Džeksona, prisetila se strašne porodične tragedije iz detinjstva i otvoreno govorila o svom nesvakidašnjem braku koji je trajao svega nedelju dana.

Godinama su kružile spekulacije o tome da je Ekstra Neni pokušao da se udvara čuveni Majkl Džekson. Međutim, pevačica je ove glasine oštro demantovala, ističući da slavnog muzičara nikada nije ni upoznala, iako je u inostranstvu bila izuzetno zapažena pod imenom "Ekstra Heha".

- Ja njega nisam ni videla nikad u životu“, izjavila je pevačica u emisiji "Pretres" na "Hajpu"..

O svom boravku u inostranstvu i pažnji koju je tamo privlačila, detaljnije je objasnila:

- Niko u svetu se ne udvara. U to vreme je postojala agencija, ja sam bila jako zapažena tamo. Zvali su me Extra Heha, kada sa ekipom odem u grad, ja sam se spremala za to, kao prava Crnogorka, sa garderobom da kad ja prođem da ostavim utisak... Ta agencija znala je to uz dogovor sa glavnim da me voze po celom gradu, imala sam i pet telohranitelja“.

Porodična tragedija i odrastanje u Crnoj Gori

Iza njenog osmeha krije se velika trauma iz detinjstva. Ekstra Nena se prisetila najtežeg perioda kada je, dok je imala samo dve i po godine, u njenoj kući izbio požar u kojem je njena četvorogodišnja sestra teško nastradala.

- Požar se desio u našoj kući kad sam bila jako mala. Sestra i ja smo bili u kući, ona je nastradala, da, ali smo je spasili, ipak. Bog je spasio“, ispričala je pevačica i dodala da zbog ljubavi u porodici tu patnju nije ni osetila.

Nakon ove teške nesreće, Nena je morala da se privremeno odvoji od primarne porodice kako bi njena majka mogla da brine o povređenoj sestri.

- Zbog te nesreće su me poslali u Crnu Goru, tamo sam bila i živela do 5. godine... Moja majka je provodila vreme sa sestrom u bolnici, nije bilo toliko vremena za mene. Sestra je nastradala, pa je morala da bude u bolnici do određenog broja godina. Moja sestra do 11. godine nije izašla iz bolnice, to su muke koje zadese porodicu“, istakla je ona.

Brak dug svega sedam dana

Pored profesionalnih i porodičnih izazova, Ekstra Nena se osvrnula i na svoj ljubavni život. Ona se 2009. godine udala za dr Miroljuba Jevtića nakon samo osam dana poznanstva. Međutim, brak je trajao kraće od njihovog zabavljanja – samo sedam dana.

- Ja nisam prosečna srpska žena koja trpi 24 godine, izrodi decu, pa se razvede. Meni je brak trajao sedam dana, ali sam za to vreme stvarno uživala“, otvoreno je priznala Nena.

Ona je poručila da je brak "posebna čar i deo života", ali da ne treba ostajati u zajednici u kojoj partneri imaju suprotna razmišljanja:

- Ja kada sam se udala svi su me zvali kao da sam sagradila Ajfelov toranj, a ja sam se samo udala... savetujem devojke da se udaju... ali kada sam videla da naša razmišljanja idu u suprotnom pravcu, da zauzimate mesto nekome ko će biti srećan onda se raziđete.

Autor: Nikola Žugić