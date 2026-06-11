Izgubila sam tri sina, jedna trudnoća je bila BLIZANAČKA: Suzana Mančić prošla kroz pravi pakao: Probudila sam se u LOKVI KRVI

Poznata srpska voditeljka Suzana Mančić danas je ponosna majka dve ćerke, Teodore i Natalije, ali je njen dugogodišnji put do majčinstva bio obeležen dubokom tugom i strašnim gubicima.

Pre nego što se ostvarila u ulozi majke, Suzana je preživela gubitak čak tri trudnoće, za koje su joj lekari uvek iznova govorili da nosi dečake. Njeno iskreno i potresno svedočanstvo govori o neverovatnoj snazi i upornosti jedne žene suočene sa najtežim životnim udarcima i zdravstvenim agonijama.

Iako je na kraju dobila dve devojčice, lekari su voditeljki svaki put saopštili da su bebe koje je gubila bili dečaci. Suzana nije krila da je oduvek imala veliku želju da dobije sina kojeg bi nazvala Aleksandar, po svom ocu, ili Stojan, zbog utiska čvrstine i arhaičnosti koje to ime nosi. Na prvom ultrazvuku sa ćerkom Teodorom, kada je saznala da nosi devojčicu, čak je i zaplakala od neverice.

- Iako su mi doktori svaki put rekli da sam nosila dečaka, ne mogu sto posto da verujem u to da su sve bili sinovi, jer je u našoj tradiciji da želimo da rađamo mušku decu. Ali, tolika moja želja za muškim detetom nastala je iz vrlo sebičnog razloga. Ja sam jedinica i u životu sam morala da budem i muškarac i žena, da se sama izborim protiv svih zabrana, roditeljskih, školskih, društvenih, čaršijskih”, ispričala je Suzana u svojoj ispovesti.

Ovi prekidi trudnoća bili su joj posebno neshvatljivi jer do tada nije imala nikakvih zdravstvenih problema.

- To je za mene bilo nešto nepojmljivo, da ja, koja sam oduvek bila zdrava mlada žena, bez ikakvih tegoba, izgubim bebu prvi, pa drugi, a onda i treći put”.

Prvi gubici i blizanačka trudnoća

Njena borba počela je prekidom prve trudnoće u trećem mesecu, kada je otkriveno da ima dvorogu matericu, što je bio medicinski preduslov za probleme sa održavanjem ploda. Druga trudnoća donela je sa sobom filmsku i životnu dramu. Nakon komplikacija i kiretaže u drugom mesecu, Suzana je otputovala na muzički festival u Južnoafričku Republiku. Tamo je doživela horor koji umalo nije imao fatalan ishod.

- Treće večeri boravka u Johanesburgu probudila sam se u lokvi krvi. Taj strah i tu bespomoćnost ne mogu da opišem. Uhvatila me je panika hoću li umreti”.

Uz pomoć prijatelja, hitno je prebačena u ginekološku kliniku gde joj je lekar pokazao ultrazvuk.

- Tada je okrenuo ekran prema meni i pokazao intaktni plod. Odskočila sam od stola, suze su mi išle i od straha i od sreće, a najviše od neverice zbog svega što je prethodilo. Shvatila sam da sam imala blizanačku trudnoću i da je drugi plod preživeo kiretažu.

Nažalost, sudbina se poigrala sa njom i preživelo dete je izgubila po povratku u Beograd, u četvrtom mesecu, što je opisala kao fizički najbolnije iskustvo u životu.

Najteži udarac

Njena patnja kulminirala je prilikom gubitka treće trudnoće, koja je stigla najdalje – do šestog meseca. Iako je zapravo došlo do porođaja, dete zbog nedovoljno razvijenih pluća nije preživelo, a lekarka joj je odmah saopštila da nema nade.

- Mislila sam da ću umreti. Poslednju bebu izgubila sam u šestom mesecu trudnoće. Najstrašnije je bilo kada su mi doneli da potpišem umrlicu. To je bilo surovo”, prisetila se voditeljka.

Nakon godina teške bitke, bola i trauma, Suzana Mančić nije dozvolila da je tragedije slome, te je na kraju ipak uspela da ostvari svoj najveći cilj.

- To je bio istinski hod po mukama. Ali, činjenica je da je žena satkana da bude jaka, da rađa i da gubi. Ja sam u sebi izgradila takvu filozofiju i vodila sam se njome”.

Inače, Suzana trenutno uživa u skladnom braku sa bogatim Grkom.

Autor: Nikola Žugić