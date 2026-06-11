Naša pevačica šokirala izjavom da je bila sa OŽENJENIM čovekom, a sada se skinula: Imala sam burnu vezu, znala sam da ima ženu

Pevačica Višnja Petrović privukla je sve poglede na plaži, gde je uživala u sunčanom danu i zasluženom odmoru.

Višnja Petrović je pokazala zavidnu liniju i isklesane trbušnjake u minijaturnom roze kupaćem kostimu koji joj savršeno pristaje.

Dok se opuštala na udobnoj ležaljci, pevačica je spas od vrućine pronašla u osvežavajućem plavom koktelu. Sa modernim crnim naočarima i u potpuno opuštenom izdanju, Višnja je još jednom dokazala zašto važi za jednu od zgodnijih dama na našoj estradi. Njeno letnje izdanje brzo je pokrenulo lavinu pozitivnih komentara, a mnogi su primetili da pevačica nikada bolje nije izgledala.

"Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem"

Pevačica Višnja Petrović šokirala javnost jednom prilikom kada je govorila o ljubavnom životu i priznala da je bila u vezi sa oženjenim čovekom.

Višnja Petrović je priznala da je znala da je njen partner oženjen, ali da je to nije sprečilo da bude sa njim.

- Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Znala sam da ima ženu, nisam ja budala. Ja ne pravim probleme, bila je to burna veza. Znala sam da je zauzet, ali to me više ne zanima. Htela sam zabavu, ali zabava se pretvorila u ljubav. Svi morališu, ja volim sve da probam, sem droge, jer nisam poročna - iskreno je priznala Višnja tokom svog boravka u rijalitiju "Zadruga".

"Svaka žena na ovom svetu sebi treba da dozvoli luksuz da spava s kim želi, a ne s kim mora"

Višnja je istakla da nije želela da igra po "prljavim pravilima" i poslala je snažnu poruku svim ženama.

- Ja sam posle izvesnog vremena kada sam već počela da dobijam neke obline kao devojka išla sama na kastinge gde sam doživela velike neprijatnosti. Tada sam shvatila da ja ne želim da budem deo toga i da ne mogu da igram tako prljavo. Oduvek sam, sad će to zvučati možda nekome prosto, ali potrudiću se da me svi razumeju, svaka žena na ovom svetu sebi treba da dozvoli luksuz da spava s kim želi, a ne s kim mora. Tako da, posle svih tih ponuda, ja sam čak imala i ljude sa kojima sam bila na sastancima koji su mi govorili: "Višnja, vidim da si skroz van tog sveta, ali ovde to tako funkcioniše". I ja sam to odbolovala, slučajno se muzika javila.

Autor: Nikola Žugić