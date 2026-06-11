Valjda je čovek da mi dozvoli da vidim bebu: Pukla tikva između Edite i Indi! Pevačica otkrila i da je raskinula s dečkom: Išli smo ka tome, ali...

Pevačica Indi Aradinović pojavila se nasmejana i raspoložena na jednom događaju, a u razgovoru sa medijima otvorila je dušu o nimalo lakim životnim temama.

Pevačica je bez zadrške govorila o krahu emotivne veze i prekinutom odnosu sa trudnom sestrom Editom, kao i o sopstvenoj borbi sa anksioznošću.

Indi je na samom početku otkrila da je raskinula sa partnerom, ističući da je verovala da će njihov odnos prerasti u nešto ozbiljnije. Ipak, pevačica je svesna svojih standarda kada je ljubav u pitanju i ne krije da trenutno uživa u radu na sebi.

O svom ljubavnom životu i očekivanjima, Indi je izjavila:

- Veza na daljinu, treba dati šest meseci test, tri meseca kada su partneri konstantno zajedno, u istom gradu, u istoj sobi, u istom krevetu, za mene je ljubav ne može da bude ako nije konstantna. Nekad jesam, nekad nisam romantična, ne treba bežati od toga. Moj brak je trajao 90 dana. Treniram, živim zdravo, sama sam, uskoro punim 40, radujem se svojim budućim uspesima".

Osvrnula se i na razloge poslednjeg raskida:

- Mislila sam da će to ići ka nekoj ozbiljnijoj priči, i on je tako mislio, išli smo zajedno ka tome, ali kakav ti je karakter takva ti je i sudbina".

Prekinut kontakt sa sestrom Editom

Najviše pažnje izazvao je njen komentar o porodičnim odnosima, tačnije o sestri Editi Aradinović, za koju je otkrila da ju je blokirala. Iako ne komuniciraju, Indi ističe da je srećna zbog sestrine trudnoće i naglašava da oseća emociju prema njoj uprkos nesuglasicama.

- Moja draga sestra Edita ponosi se time, sve ću joj oprostiti, u drugom je stanju. Nemamo mi odnos, to je to. Srećna sam što postajem tetka, valjda će mi dozvoliti da vidim bebu, valjda je čovek. Da nismo sestre ne bismo se družile".

Borba sa anksioznošću i podrška koleginici

Pevačica je pokazala veliku empatiju i solidarnost kada je u pitanju mentalno zdravlje, te je u nastavku razgovora poslala javnu podršku koleginici Mini Kostić. Tom prilikom je priznala da se i sama suočava sa istim problemom.

- Nema veze što se izdešavalo pre, želim Mini Kostić brz oporavak, svima koji su u takvom stanju, estrada je ovih dana u tim tema, prva se borim sa anksioznošću".

Autor: Nikola Žugić