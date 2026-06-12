POGLED KOJI VREDI MILIONE! Brena i Boba prodali vilu u Majamiju, a u ovom luksuzu se i dalje baškare

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović prodali su nekretninu u Majamiju za 14,1 miliona dolara, međutim, kada su u pitanju luksuzne destinacije njih dvoje i dalje nastavljaju da uživaju u istim jer im je između ostalih, ostala nekretnina na Azurnoj obali.

O velelepnoj vili koju su do nedavno posedovali Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović u Majamiju se itekako priča, njena cena je prvobitno bila vrtoglavih 16,9 miliona dolara. Kao što je poznato nalazi se uz Atlantski okean, a nedavno je dobila novog vlasnika i to za nešto više od 14 miliona dolara.

I dok bi mnogi pomislili da su ostali bez svog raja, istina je da Živojinovići i dalje mogu da uživaju u luksuzu jer poseduju još jednu nekretninu i to u Monte Karlu.

Stan u Monaku – Baza od 7.5 miliona evra

Naime, njihov stan u Monaku, procenjuje se na neverovatnih 7,5 miliona evra, a godinama je i njihovo glavno utočište. Kako se šuškalo u medijima upravo u Monaku prva komšinica bila im je ni manje ni više nego Madona, a pogled sa njihove terase na Azurnu obalu vredi čitavo bogatstvo.

Komšinica Madona

Brena je i sama jednom na društvenim mrežama pokazala kako uživa na terasi stana, a tom prilikom je istakla i pogled koji vredi milione.

- Brena i Boba Živojinović godinama poseduju nekretninu u Monte Karlu, gde se trenutno nalaze. Kada je zavladala pandemija, oni su se, maltene, tamo preselili jer su im dani lepši i ispunjeniji. Poznaju dosta ljudi i osećaju se kao pravi domaćini. Mnoga poznata imena iz sveta biznisa pazarili su nekretnine po Monte Karlu, a među poslednjima je i Madona. Ona je kupila stan do zgrade u kojoj je Brena. Stanovi su im čak iste kvadrature i imaju isti raspored prostorija - otkrio je ranije izvor za "Telegraf".

Inače, iako slike iz Monte Karla Brena, kao i Boba ne dele često sa javnošću poznato je da sve odiše luksuzom i elegancijom.

- Srela sam Madonu u Monte Karlu u liftu i videla sam omanju ženicu koja mi je ličila na nju. Bila je sa obezbeđenjem, naočare je imala, krenula žena na džoging. Ja kažem "vidi ovu žensku, ista je Madona" i na kraju sam ukapirala da jeste ona - ispričala je Brena svojevremeno.

Inače, Brenina i Bobina kuća u Majamiju posedovala je šest spavaćih soba, sedam kupatila, dve kuhinje kao i bar pod vedrim nebom do kojeg se možete popeti liftom, dok je stan u Monte Karlu malo skromniji.

Autor: Nikola Žugić