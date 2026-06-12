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Zavirite u luks vilu našeg pevača! Skupoceni nameštaj, antikviteti, a tek da vidite bazen i dvorište: Pogled oduzima dah (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U emsiji portala Pink.rs, "Iza zatvorenih vrata" voditeljke Snežane Zindović, ona je razgovarala sa pevačem Harisom Džinovićem o početku njegove karijere, uspesima i padovima, ali i tubulncijama u prethodnom periodu.

Haris je našu voditeljku ugostio u svojoj luksuznoj vili na Senjaku koju je pravio sa sada već bivšom suprugom Melinom. Mnogi su vilu videli spolja, ali malo ko je u nju zavirio da vidi kako vila izgleda iznutra.

Veliko i raskošno dvorište velelepne vile odiše zelenilom i ogromnim bazenom koji se nalazi u centru dvorišta, a pogled oduzima dah. Naime iz dvorišta se vidi ceo grad, a nema sumnje da je bazen omiljen naslednicima bivšeg ljubavnog para.

Foto: TV Pink Printscreen

Sama vila oduše luksuzom. Mermer, nameštaj od prirodnog drveta i antikviteti mogu se videti svuda, a do drugog sprata se može doći stepenicama, ali i liftom.

Foto: TV Pink Printscreen

Ogroman kamin u dnevnoj sobi ukrašen je specijalnom tehnikom. Komode i vitrine su napravljene od prirodnog drveta, a prelepa bež garnitura nalazi se u centru sobe.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Pored toga na samom centru nalazi se kristalni lusetr koji osvetljuje celu sobu, a pored toga visoki plafoni ukrašeni su gipsanim radovima sa osvetljenjem.

Haris i Melina su zadnjih nedelja jedna od glavmnih tema u medijima zbog razvoda, a vila na Senjaku priprala je pevaču koji u njoj živi sa njihom decoma Kanom i Đinom.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S. Zindović, Nikola Žugić

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