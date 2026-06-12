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Naša glumica napustila Srbiju: Sa sinom otputovala u London, pa ojavila sliku i oduševila sve

Izvor: blic, Foto: Instagram.com ||

Glumica Nataša Ninković odlučila je da slobodno vreme provede u britanskoj prestonici, na putovanju na koje je otišla u društvu svog sina Matije. Deo predivne atmosfere sa ovog londonskog odmora podelila je sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram.

Naime, Nataša Ninković je u dugogodišnjem, skladnom braku sa biznismenom Nenadom Šarencem, koji je od nje stariji deset godina, i sa kojim ima sinove blizance – Luku i Matiju. Ovog puta, za zajedničko putovanje odlučila se za Matiju, a putem društvenih mreža pokazala je fanovima kako sa ponosom i radošću provodi vreme sa svojim naslednikom.

Foto: Instagram.com

Nataša Ninković sa sinom u Londonu

Njih dvoje su iskoristili boravak u Londonu za opuštajuće šetnje gradskim ulicama i uživanje u lokalnim restoranima. Da joj društvo sina i te kako prija, svedoči i činjenica da popularna glumica tokom celog puta nije skidala osmeh sa lica.

Foto: Instagram.com

Pored dobrog raspoloženja, pažnju je privukao i glumičin besprekoran modni ukus. Dok ju je sin fotografisao na ulici, Nataša je pozirala u veoma šik stajlingu.

Za ovu priliku odabrala je ležernu, ali elegantnu kombinaciju – klasičnu belu košulju uklopljenu sa širokim farmerkama, za koje se ističe da su pravi modni trend ove sezone.

Foto: Instagram.com

Udala se sa 25 godina

Glumica Nataša Ninković udala se za biznismena Nenada Šarenca kada je imala 25 godina, a sa njim ima blizance Matiju i Luku.

Nenad je od nje stariji deset godina, a glumica je u više navrata isticala je da joj je brak pomogao da sazri.

- Bila sam klinka i u početku brak sam tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem sa mužem odmeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake - rekla je glumica svojevremeno domaćim medijima, a za Nenada se udala kada je imala 25 godina.

- Danas mogu da kažem da sam sazrevala pored supruga, a i decu sam dobila u pravom trenutku, kao ispunjena žena koja može da im se potpuno posveti - dodala je glumica tada.

Autor: N.B.

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