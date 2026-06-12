Naša glumica napustila Srbiju: Sa sinom otputovala u London, pa ojavila sliku i oduševila sve

Glumica Nataša Ninković odlučila je da slobodno vreme provede u britanskoj prestonici, na putovanju na koje je otišla u društvu svog sina Matije. Deo predivne atmosfere sa ovog londonskog odmora podelila je sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram.

Naime, Nataša Ninković je u dugogodišnjem, skladnom braku sa biznismenom Nenadom Šarencem, koji je od nje stariji deset godina, i sa kojim ima sinove blizance – Luku i Matiju. Ovog puta, za zajedničko putovanje odlučila se za Matiju, a putem društvenih mreža pokazala je fanovima kako sa ponosom i radošću provodi vreme sa svojim naslednikom.

Nataša Ninković sa sinom u Londonu

Njih dvoje su iskoristili boravak u Londonu za opuštajuće šetnje gradskim ulicama i uživanje u lokalnim restoranima. Da joj društvo sina i te kako prija, svedoči i činjenica da popularna glumica tokom celog puta nije skidala osmeh sa lica.

Pored dobrog raspoloženja, pažnju je privukao i glumičin besprekoran modni ukus. Dok ju je sin fotografisao na ulici, Nataša je pozirala u veoma šik stajlingu.

Za ovu priliku odabrala je ležernu, ali elegantnu kombinaciju – klasičnu belu košulju uklopljenu sa širokim farmerkama, za koje se ističe da su pravi modni trend ove sezone.

Udala se sa 25 godina

Glumica Nataša Ninković udala se za biznismena Nenada Šarenca kada je imala 25 godina, a sa njim ima blizance Matiju i Luku.

Nenad je od nje stariji deset godina, a glumica je u više navrata isticala je da joj je brak pomogao da sazri.

- Bila sam klinka i u početku brak sam tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem sa mužem odmeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake - rekla je glumica svojevremeno domaćim medijima, a za Nenada se udala kada je imala 25 godina.

- Danas mogu da kažem da sam sazrevala pored supruga, a i decu sam dobila u pravom trenutku, kao ispunjena žena koja može da im se potpuno posveti - dodala je glumica tada.



Autor: N.B.