Srpska pevačica zbog kuće na Avali BANKROTIRALA! Uložila sve u nov biznis pa ostala bez dinara: Dala sam sve što sam imala

Pevačica Marina Tadić (42) napravila je veliki iskorak svojevremeno kada je pokrenula privatni biznis. Ona je investirala u kuću na Avali, koja je namenjena za iznajmljivanje i organizovanje različitih proslava. Da bi ostvarila ovaj cilj, pevačica je morala da podigne kredit i uloži celokupnu svoju ušteđevinu.

Marina je potpuno otvoreno progovorila o teškim finansijskim izazovima i riziku sa kojim se suočila na početku ovog poduhvata.

"Zbog te kuće sam bankrotirala! U svakom poslu je tako, prvo daš pare, pa se nadaš da će ti se vratiti, a ja sam dala sve što sam imala", iskreno je izjavila pevačica tada.

Iako je priznala da proces otplate duga i dalje traje, ona čvrsto stoji iza svoje poslovne odluke i ne kaje se zbog preuzetog rizika.

"Bez preterivanja, sav novac sam uložila u novi posao. Još sam u kreditu, koji još uvek otplaćujem i ko zna do kada ću. Ali ne žalim, mislim da sam uložila u pravu stvar", objasnila je Tadićeva.

Precizan iznos njenih ulaganja ostaće nepoznat, jer pevačica ističe da joj materijalni aspekt nije jedini motiv u ovom poslu.

"Nikada nisam govorila o novcu i ne želim da kažem koliko sam uložila, važno je da je to nešto što će meni u budućnosti donositi ne samo zaradu, već i zadovoljstvo", istakla je ona tada.

Muža krije od svih

Inače, Marina Tadić trudi se da privatan život drži daleko od očiju javnosti, a njen suprug Uroš ne voli da se eksponira.

Marina Tadić nikada se na javnim dešavanjima ne pojavljuje sa mužem, koji je po zanimanju advokat, te mnogi ne znaju kako on uopšte izgleda. Međutim, pevačica je nedavno na svom Instagramu objavljivala njihove zajedničke fotografije.



Autor: N.B.