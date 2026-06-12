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SVA U MODRICAMA! Ivana Dudić doživela peh, fotografija lica izazvala lavinu reakcija (FOTO)

Izvor: Blic, Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ ||

Glumica Ivana Dudić zabrinula je svoje pratioce na društvenim mrežama kada je podelila fotografije na kojima se jasno vide modrice i ogrebotine na njenom licu.

Nakon ove objave, zabrinuti fanovi su odmah zasuli glumicu brojnim pitanjima u komentarima, pitajući se da li je sa njom sve u redu i šta je uzrok.

Foto: TV Pink Printscreen

Svesna pažnje koju je izazvala, ali i kako bi odmah stala na put potencijalnim glasinama, Ivana je odlučila da javno objasni situaciju.

Na sreću njenih obožavalaca, razloga za ozbiljnu brigu nema. Glumica je otkrila da su povrede posledica nezgodnog pada, napisavši kratko uzrujanim fanovima:

"Pala sa. Sve ok.".

Foto: Instagram.com

Iako su fotografije isprva delovale dramatično, glumica je potvrdila da se sada oseća dobro i da se uspešno oporavlja

Autor: N.B.

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