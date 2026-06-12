KO JE ZA NJU 'HRABRO SRCE' Dača promenio sve boje zbog Stanije, šokiran da je branila Terzu i Viktora, a ne njega (VIDEO)

Nerealno!

Dača Virijević je razgovarao sa Stanijom Dobrojević na doku o takmičarima i tome ko smatra da je Stanija folirant:

- Tebi su svi drugi ljudi bili bolji od mene, a ja sam stao uz tebe od početka. Asmin je hiljadu puta nasrnuo na mene, jer sam tebe branio, a on mi je govorio kako ja branim tebe i nazivao te ku*vom, ja sam hrabrno srce, a ne ovi koji su te muvali, Anđelo, Terza, Viktor. - rekao je Dača.

- Ma meni je strašno sve ovo. Ja sam rekla da se traži hrabro srce za potencijalnog momka, a posle i za prijatelja, a ja sam to rekla zbog Anđela i povezivanja - rekla je Stanija.

- Ali si rekla i za prijatelje - dodao je Daća.

- Ja sam to rekla zbog Anđela je sam čekala njegovu rekaciju, a ti i ja smo prošli mnoge bitke - dodala je Stanija.

- Tebe je Terza ogovarao, a kao glumio to prijatelja, pa te pljuje, a ja sam se svađao sa Terzom, sa Minom i Viktorom, a ti si rekla da ti je Terza jedini drug ovde, ja sam ostao u šoku - dodao je Dača.

- To je sve Marinković zakuvao, on je najkvarniji lik ovde koji mene mrzi i koji pokušava mene da ponizi, te mu smeta moja komunikacija sa bilo kim - dodala je Stanija.

- Za tebe su svi hrabra srca, samo ja nisam hrabro srce, molim da mama Slavice vidi sve, i neka pošalje poruke Terzi, Sofiji, Viktoru, a nje meni - dodao je Dača.

Autor: N.B.