'ŽIVIMO U PRIMITIVNOM DRUŠTVU' Verica Rakočević bez dlake na jeziku o predrasudama: Žene ponižene, neosnažene i vulgarizovane!

Verica Rakočević kaže da je normalno da je u njenim godinama neko oslovi sa "baba", budući da, kako tvrdi ona to jeste po godinama, a i ima unuke.

Ona je bez dlake na jeziku govorila na ovu temu, ali je mnoge zaintrigirala njena izjava da su u današnje vreme žene za pojedine ljude babe, čim napune 40. godina.

- Nisam feministkinja, ali ne mogu da ne kažem da živimo u društvu gde je žena do bola ponižena, neosnažena, vulgarizovana. Mislim da limit, kad su godine u pitanju, nigde nije tako primitivan kao kod nas.

- Nemam problem kad mi neko kaže da sam baba, jer to jesam kako po godinama, tako i zbog toga što imam unuke. Velika je stvar doživeti godine u kojima možete da budete baba, ali ovde tako nazivaju žene čim uđu u četrdesete. Tek onda shvatite u koliko primitivnom društvu živimo - rekla je Verica.

"Treba imati jak karakter"

Verica tvrdi da je jak karakter jedna od stvari koje definišu osobu, a ne to koliko neko ima godina.

- Da se ne lažemo, sedamdeset i šest su ozbiljne godine, a moja velika sreća i prednost je što ne živim u skladu sa njima, niti sam ranije to činila.

- Treba imati jak karakter, biti veoma samosvestan, biti zadovoljan svojim životom i ne dozvoliti da ta vrsta primitivizma destruktivno utiče na psihu i, na kraju krajeva, ambiciju, polet, stvaralaštvo.

Udala se za 35 godina mlađeg

Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević preko deceniju uživaju u ljubavi, a nedavno su proslavili i godišnjicu braka.

O njihovom odnosu su svi pričali, a venčanje je bilo potpuno drugačije i u njihovom stilu.

Sudbonosno da izgovorili su u četvrtak, a modna kreatorka jednom prilikom je otkrila zašto su baš izabrali taj dan.

- Moja majka je šila i od nje sam čula da ne valja praviti sopstvenu venčanicu. Kasnije sam saznala i za verovanje da brak koji se sklopi u četvrtak traje čitav život - istakla je Verica tada za Hello.

"Nemam dodir sa godinama"

- Na moju sreću, možda i nesreću, nemam dodir s godinama. Niti ih brojim, niti o njima razmišljam, možda baš zbog snage i energije koju imam. S tim u vezi, bilo mi je sasvim prihvatljivo da obučem divnu mini haljinu Vivijen Vestvud u kombinaciji sa crnim čizmama. Taj dan pamtim kao jedan od najsrećnijih u mom životu, pored trenutaka kada su se rađala moja deca - ispričala je dizajnerka.

Venčanje je bilo intimno, drugačije i sa najbližim ljudima. Mlada i mladoženja su imali nesvakidašnji stajling, a plovidba na splavu unela je dodatnu draž.



Autor: N.B.