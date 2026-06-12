Kada se SALMA HAJEK sinoć pojavila na OTVARANJU MUNDIJALA, publika je ZANEMELA: Najpoznatija MEKSIKANKA u odelu koje slavi njenu zemlju, a onda je usledio SRČANI GOVOR (FOTO)

Uz Šakiru, Burna Boja, Tajlu i mnoge druge muzičke izvođače, zvezda sinoćnje svečane ceremonije otvaranja Svetskog prvenstva u fudbalu na stadionu Asteka u Meksiko Sitiju bila je i slavna glumica Salma Hajek. Njeno pojavljivanje je neke i iznenadilo, ali je bilo tako logično da ona dobije istaknutu ulogu na ovom događaju.

Glumica i producentkinja Salma Hajek, veliki ljubitelj fudbala, održala je kratak pozdravni govor tokom prve protokolarne parade Svetskog prvenstva u fudbalu, na kojoj se moglo videti 48 zastava zemalja učesnica.

"Meksikanci su veoma počastvovani što ovde počinje prva utakmica ove divne fudbalske tradicije koja nas sve ujedinjuje. Meksiko vas dočekuje sa osmesima iz srca, mi smo nacija raznolikosti, nasleđa i ponosa na zemlju predaka gde pokret i ritualni duh traju", rekla je Hajek, koji je poreklom iz meksičke države Verakruz, pa poručila: "Živeo Meksiko i živeo fudbal!".

Salma Hajek koja je i modnim izdanjem iskazala poštovanje prema tradiciji svoje zemlje, imenovana za ambasadorku Svetskog prvenstva 2026. Čuvena glumica je svojim srčanim govorom mnoge oduševila, a i ovaj put je ponosno pokazala sedu kosu, što polako postaje zaštitni znak njenog imidža.

Meksiko je sinoć i slavio jer je pobedio Južnu Afriku na prvoj utakmici Mundijala, rezultatom 2: 0. Golove za domaći tim postigli su Hulijan Kinjones u 9. minutu i Raul Himenesu 67. minutu meča, koji je ušao u istoriju jer su pokazana čak tri direktna crvena kartona.

Ovogodišnji Mundijal čiji su domaćini Meksiko, SAD i Kanada, uvodi niz promena u svet fudbala, čiji je veliki ljubitelj i čuveni operski pevač Andrea Bočeli.

Italijanski tenor i južnokorejska zvezda EJAE izveli su sinoć „DNA“, zvaničnu himnu turnira, sa francuskim di-džejem i producentom Davidom Getom.

Čuveni pevač je istakao:; "Sam naslov pesme, 'DNA', govori sve. Fudbal je u mom životu otkako znam za sebe i uvek će zauzimati posebno mesto u mom srcu. Poziv da pevam himnu Svetskog prvenstva i učestvujem na ceremoniji otvaranja je čast koja me duboko ispunjava. To mi takođe donosi ogromnu radost i zahvalnost zbog povratka u Meksiko Siti, grad koji me je uvek dočekivao sa izuzetnom toplinom. Saradnja na ovoj zvaničnoj himni sa umetnicima kao što su EJAE, Megan Di Stalion i Dejvid Geta predstavlja nešto što ću zaista čuvati kao blago. Za FIFA, za organizatore i za svakog navijača koji će se okupiti na stadionima, u dnevnim sobama i na trgovima širom sveta – za vas pevamo".

Autor: D.Bošković