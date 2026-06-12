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Emina obukla topić, ravan stomak u prvom planu! Vreli selfi pevačice zapalio mreže (FOTO)

Izvor: Blic, Pink.rs, Foto: E-Stock/foto gaja ||

Emina Jahović je ponovo privukla veliku pažnju javnosti i izazvala lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama svojim besprekornim izgledom.

Pevačica je nedavno podelila fotografiju na kojoj pozira ispred ogledala u modernoj, opuštenoj kombinaciji koja je istakla njenu vitku figuru.

Nosila je atraktivan top koji je otkrio njen ravan stomak, dok je stajling upotpunila vrećastim šljokičastim pantalonama.

Ovakav izgled i širok osmeh bili su dovoljni da pratioci zatrpaju objavu komplimentima, a mnogi su se složili da pevačica deluje mlađe nego ikada.

Foto: Instagram.com

Njen fantastičan izgled nije slučajnost, jer Emina već godinama važi za jednu od najnegovanijih dama na javnoj sceni, poznatu po tome što vodi računa o ishrani, redovno trenira i praktikuje zdrav način života.

Iako je veoma aktivna i fokusirana na svoje poslovne projekte, pevačica ne krije da joj je porodica na prvom mestu.

Maksimalno je posvećena svojim sinovima, Jamanu i Javuzu, koje je dobila u braku sa bivšim suprugom Mustafom Sandalom.

Foto: Instagram.com

O bivšem sve najbolje

Dok je Sandal nedavno privukao pažnju medija čestitajući godišnjicu svojoj novoj izabranici, Emina je usmerena isključivo na uživanje u životu i svoju karijeru.

Da joj na poslovnom planu cvetaju ruže dokazuje i njen nedavni duet sa Nućijem, koji je za kratko vreme osvojio publiku i preti da postane jedan od najvećih hitova godine. Sudeći po reakcijama, njena energija, stil i mladalački duh ne prestaju da oduševljavaju javnost.

Autor: N.B.

#Emina Jahović

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