Emina obukla topić, ravan stomak u prvom planu! Vreli selfi pevačice zapalio mreže (FOTO)

Emina Jahović je ponovo privukla veliku pažnju javnosti i izazvala lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama svojim besprekornim izgledom.

Pevačica je nedavno podelila fotografiju na kojoj pozira ispred ogledala u modernoj, opuštenoj kombinaciji koja je istakla njenu vitku figuru.

Nosila je atraktivan top koji je otkrio njen ravan stomak, dok je stajling upotpunila vrećastim šljokičastim pantalonama.

Ovakav izgled i širok osmeh bili su dovoljni da pratioci zatrpaju objavu komplimentima, a mnogi su se složili da pevačica deluje mlađe nego ikada.

Njen fantastičan izgled nije slučajnost, jer Emina već godinama važi za jednu od najnegovanijih dama na javnoj sceni, poznatu po tome što vodi računa o ishrani, redovno trenira i praktikuje zdrav način života.

Iako je veoma aktivna i fokusirana na svoje poslovne projekte, pevačica ne krije da joj je porodica na prvom mestu.

Maksimalno je posvećena svojim sinovima, Jamanu i Javuzu, koje je dobila u braku sa bivšim suprugom Mustafom Sandalom.

O bivšem sve najbolje

Dok je Sandal nedavno privukao pažnju medija čestitajući godišnjicu svojoj novoj izabranici, Emina je usmerena isključivo na uživanje u životu i svoju karijeru.

Da joj na poslovnom planu cvetaju ruže dokazuje i njen nedavni duet sa Nućijem, koji je za kratko vreme osvojio publiku i preti da postane jedan od najvećih hitova godine. Sudeći po reakcijama, njena energija, stil i mladalački duh ne prestaju da oduševljavaju javnost.

Autor: N.B.