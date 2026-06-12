ZADRŽALA PREZIME NAKON RAZVODA! Naša pevačica otvorila dušu o privatnom životu, postala majka u četvrtoj deceniji

Pevačica Tamara Dragić pre više od pola godine na svet je donela svoje prvo dete u 35. godini, a posle razvoda je rešila da zadrži prezime bivšeg muža.
Pevačica nije imala problem da o svemu govori, a ono što je zanimljivo jeste da je mnogi porede sa Danijelom Karić, pogotovo na društvenim mrežama.
Mnogi navode da njih dve neodoljivo liče, te i da na nekim slikama ne može isprva da se zaključi o kome je reč.
Inače, podsetimo, Tamara je kroz karijeru menjala zanimanja, a malo ko zna da je radila i kao stjuardesa.
Ona je potom rešila i da iskoristi svoj muzički talenat i pojavila se na popularnom takmičenju gde su je mnogi zapazili.
Kada se govori o njenom privatnom životu, rado ističe da je najponosnija na to što se ostvarila u ulozi majke, a to joj je samo potvrdilo ono što najviše ceni u životu, a to je ljubav.
O prezimenu bivšeg, rekla je da spada u retku grupu žena koje zadrže prezime.
- Kažu da sam jedna od retkih ludih žena koje zadržavaju muževljevo prezime, a nisu sa mužem. On ima drugu gospođu sad - objasnila je ona, što su mnogi pohvalili.
Autor: N.B.