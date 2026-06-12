DOŠLI SU SA KOSOVA: Meštani rodnog mesta naše pevačice progovorili o njenom životu pre popularnosti, evo šta kažu o njenom prvom braku!

Tina Ivanović je dugi niz godina na estradi, a u mestu u kom je provela detinjstvo mnogi je znaju i kao Radmilu i Radu, kako je inače njeno pravo ime.

Pevačica je odrasla je u mestu Novo selo u kom i danas ima porodičnu kuću.

Nepoznati detalji

Upravo prvi komšija koji Tinu veoma dobro poznaje ispričao je za domaće medije neke detalje iz života pevačice.

- Odrasli smo tu zajedno. Ona je mlađa od mene, ali nema to veze... - rekao komšija koji je odmah odgovorio na pitanje kakva je Tina bila kao mlada i kakvu je on pamti.

- Tina? Pa ja nju pamtim po dobrom, što se kaže.Meštani su otkrili kakav je bio život ranije u Novom selu dok je tu odrastala pevačica.

"Bili smo kao jedna familija"

- Pa nije bio lak, znaš šta ja sam otišao '90. evo sad 37 godina, sad smo se vratili ovde pre par meseci, što se kaže došli u penziju, vratili se ovde. Znaš kako, kad ne viđaš ljude, ali ipak postoji ovaj Fejsbuk pa se čujemo. Hvala bogu, mi smo tu svi, pa, bili smo kao jedna familija i znate kako je bilo '70. godina nije se imalo, borio se kako je ko stigao - rekao je prvi Tinin komšija.

Iako dugi niz godina nije bio u Novom selu komšija je upoznat sa svim detaljima pa je tako znao da ispriča i da Tina ne želi da proda porodičnu kuću već kakve planove ima što se tiče iste.

- Ona je već otišla '80. i neke. Tada je već počela da peva, ali eto, čuli smo se telefonom i kad je dolazila tu ja sam je video. Uvek smo u dobrom kontaktu - kaže komšija, a na našu konstataciju da nikada nije želela da proda porodičnu kuću komšija ističe:

- Nije i bilo mi je drago sad kad sam čuo od sestre da će oni to da preuzmu da tu nešto naprave, rekoh milina.

"Taj brak nije bio kako treba"

Jedan komšija je progovorio i njenoj udaji.

- Mlada se udala. Taj brak nije bio kako treba, a inače ona kao ona i njeni roditelji su stvarno dobri ljudi. Rodom su sa Kosova, doselili su se '80. godina. Mučili se kao deca, Tina ima sestru, stariju od nje, ali u principu su stvarno bili okej i kao komšije i sve najbolje.

Autor: M.K.