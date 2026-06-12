HARIS ZARAĐUJE MILIONE, A EVO KOLIKO PLAĆA RADNIKE: Isplivali detalji iz njegove firme nakon razvoda od Meline (FOTO)

Haris Džinović beleži uspehe sa firmom 'Muštuluk', koja je u 2025. godini ostvarila neto dobit od skoro 2 miliona dinara.

Pevač Haris Džinović iza sebe ima veoma uspešnu poslovnu godinu. Prema podacima Agencije za privredne registre, njegova firma „Muštuluk“, u kojoj je vlasnik i direktor, tokom 2025. godine ostvarila je prihod veći od 11 miliona dinara, dok su rashodi iznosili nešto manje od 9 miliona.

Nakon obračuna svih troškova i poreskih obaveza, preduzeće je godinu završilo sa neto dobiti od gotovo dva miliona dinara, odnosno oko 16.500 evra.Rezultati su znatno bolji u odnosu na prethodnu godinu. Naime, tokom 2024. firma je zabeležila prihod od preko sedam miliona dinara, ali su visoki rashodi značajno umanjili zaradu, pa je neto dobit iznosila svega oko 78.000 dinara.Mnogi su primetili da Harisu na poslovnom planu ide bolje nego ranije, a pojedini komentarišu da je procvetao nakon razvoda od Meline. Sličan utisak ostavio je i sam pevač kroz pojedine izjave koje je davao nakon kraha braka.

Koliku platu daje Haris?

Mnogima je privukla pažnju još jedna stvar nakon što su objavljeni spisi Agencije za privredne registre. Firma Harisa Džinovića ima i dva zaposlena, a izlistano je i kolike plate pevač daje radnicima. Prema dostupnim informacijama, njegova dva radnika imaju plate od 105.500 dinara. Pevač nikada nije želeo da komentariše svoju zaradu niti imovinsku kartu.

Đina se vratila u porodični dom

Podsetimo, ćerka pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Galić poznatije kao Džinović, Đina, nedavno je, prema pisanju medija, prekinula kontakt sa ocem, ali sada su se izgleda pomirili.Naime, Đina je doputovala u Beograd, a na društvenim mrežama pohvalila se slikama iz izlaska.Na jednoj od fotografija, Đina je pozirala na terasi velelepne vile na Senjaku, koja je u vlasništvu Harisa. Ovo jasno dokazuje da su tata i ćerka izgladili odnose, što je obradovalo njihove bližnje

Prekinula je kontakt sa ocem

Podsetimo, Đina je nedavno prekinula kontakt sa ocem, dok je sa majkom i te kako bliska.

Đina se preselila daleko od Srbije, a nedavno je bila na maminom venčanju sa engleskim bogatašem Džefrijem Arnoldom, o kojem se i dalje priča.Đina sada živi u Španiji, što je Haris nedavno potvrdio.

- S njom imam neke prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao. Da l' imamo komunikaciju? Zamrznuti odnosi - znači da nema ni odgovora. Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo.Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući - rekao je Haris Džinović za "Kurir".

Autor: M.K.