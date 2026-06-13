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SVI SU GA PROCENJIVALI POGREŠNO! Evo koliko je Đani visok, pevač prvi napravio šou od toga

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Popularni pevač Radiša Trajković Đani godinama privlači pažnju javnosti, a jedna od tema koja se često provlači na društvenim mrežama jeste njegova visina.

Za razliku od mnogih muškaraca sa javne scene koji nerado govore o svom fizičkom izgledu, Đani nikada nije imao problem da se našali na sopstveni račun.

Dok se među estradnim zvezdama često vode polemike o tome ko je najviši, a ko najniži, Đani je odlučio da stavi tačku na nagađanja. U svom prepoznatljivom stilu, kroz šalu je progovorio o ovoj temi i još jednom pokazao da mu samopouzdanja ne manjka.

– Skoro sam upoznao devojku, moja je velika ljubav. Ima dva metra i deset centimetara, bije me svaki dan – izjavio je pevač nedavno pred kamerama u svom prepoznatljivom stilu, pa onda konačno otkrio i tačan broj centimetara:

Foto: Pink.rs

- Savršeno je to što sam visok 1,70 centimetara, a ona 1,90 centimetara - priznao je Đani i time konačno stavio tačku na dugogodišnje spekulacije.

Gost ga ujeo za mladež

Podsetimo,  Đani je nedavno završio u bolnici, nakon što ga je gost ujeo za stomak, te je mladež počeo da mu krvari. Folker isprva, nije imao pojma da je situacija ozbiljna, pa je nastavio da peva, a potom je prekinuo nastup.

Autor: M.K.

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